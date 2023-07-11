Прикордонники застосували міномети та знищили російський транспорт в районі Бахмута (відео)

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку ефективно використали артилерійські засоби завдяки точним даним, які були отримані з безпілотників.

Мінометні розрахунки ліквідували російські вантажівки в районі Бахмута. У пресслужбі у Telegram Державної прикордонної служби України 11 липня повідомили подробиці.

Росіяни розташували техніку на ґрунтовій дорозі. Згодом аеророзвідка отримала координати ворожого транспорту. Це дозволило мінометним розрахункам здійснити влучні постріли.

На відео можна побачити, що окупанти зазнали втрат. Вони швидко намагалися залишити локацію та потягли одного з загарбників із собою до лісосмуги аби заховатися від обстрілів.

Бійці ДПСУ у війні з Росією влітку 2023 року

Українські прикордонники регулярно знищують техніку та особовий склад росіян. Бійці 8 червня влаштували "мінометне шоу" окупантам 82-мм калібрами. Разом з підрозділами Сил оборони вони завдали ураження окупантам. Внаслідок атаки у росіян двоє загиблих, ще двоє отримали поранення.

Також 27 червня ДПСУ повідомили подробиці боїв поблизу Бахмута. Українські бійці завдали точних ударів по противнику за допомогою американських автоматичних гранатометів Mk-19, а потім за заданими координатами відкривають вогонь із важкого озброєння.

На початку липня прикордонники разом із десантниками ліквідували БТР, який росіяни намагалися заховати у лісі, але марно. Вони спільним зусиллями не дають можливості російським загарбникам маскувати техніку та оперативно її знищують.

Нагадаємо, 7 липня бійці ДПСУ показали 10-годинний бій із російськими військами. Під Авдіївкою російські окупанти пішли на штурм і атакували позиції ДПСУ танками, артилерією, авіацією і хімічними боєприпасами. Попри це, прикордонники вистояли й дали перцю росіянам та навіть затрофеїли 2 їхні танки.