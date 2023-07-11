Patriot, БМП Marder і танки Leopard: Шольц заявив про новий пакет допомоги Україні на $770 млн

В межах військової допомоги Німеччина з-поміж іншого має намір передати Україні дві пускові установки ЗРК Patriot, систему безпілотників LUNA і пакет протимінних засобів.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про черговий пакет допомоги Україні. Про це він сказав на самміті НАТО у Вільнюсі 11 липня.

За словами політика, новий пакет допомоги Києву буде на суму близько 700 млн євро, що за актуальним курсом складає 770 млн доларів. Він вже сформований.

"Просто зараз сформуємо новий пакет [допомоги Україні] розміром близько 700 мільйонів євро", — сказав Олаф Шольц під час спілкування з пресою.

В межах допомоги Німеччина також має намір надати Києву дві системи зенітно-ракетного комплексу Patriot.

У заяві Міністерства оборони Німеччини сказано, пише CNN, що частина озброєння, яке вони доставлять, включає дві пускові установки Patriot і 40 бойових машин піхоти Marder. Крім того, вони також надішлють 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.

У заяві додається, що Німеччина пообіцяла загалом 31 найменування із запасів Бундесверу, включаючи 20 000 артилерійських боєприпасів і 5 000 155-мм димових боєприпасів. Крім того, Німеччина надішле систему безпілотників LUNA і пакет протимінних засобів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення, які ухвалюють на саміті НАТО у Вільнюсі без участі Києва в переговорах. Він зазначив, що дуже дивне формулювання від Альянсу щодо "умов" для запрошення, коли не йдеться навіть про членство.

Також 11 липня повідомлялося, що Україні можуть запропонувати план входження до НАТО за спрощеною процедурою. Процес вступу до НАТО для України буде не двоетапним, як для інших держав, а одноетапним — по спрощеній процедурі. У перший день саміту також буде оприлюднено текст комюніке НАТО щодо України, в якому детально буде розписано, як Альянс продовжуватиме допомагати Україні в боротьбі з агресією РФ.