Таврійський напрямок: ЗСУ проводять наступальні дії та ефективно діють в обороні (відео)

За минулу добу ворог зазнав суттєвих втрат у живій силі, зокрема, здались у полон 19 окупантів, розповіли у пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Станом на 11 липня Сили оборони зафіксували збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон за добу на таврійському напрямку. Про це повідомив Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

За минулу добу характер бойових дій на Таврійському напрямку не змінився. Сили оборони проводили як наступальні дії, так і ефективно діяли в обороні.

За словами речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерія Шершня, противник зосереджує свої зусилля на недопущенні просування наших військ на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ворог залучив загони зі складу "Ахмат-Восток".

На Бердянському напрямку українські військові закріплюються на зайнятих рубежах та проводять розмінування місцевості.

Тривають ворожі артилерійські штурми на Мар’їнському напрямку, проте ЗСУ дають потужну відсіч. За минулу добу тут відбулося 18 бойових зіткнень.

"Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві… За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія", — заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

Це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога та його демотивацію.

Нагадаємо, 11 липня Фокус писав, що ЗС РФ на фронтах посилюють можливості артилерії самохідками 2С23 "Нона-СВК". Російська армія посилює артилерійську міць за рахунок стратегічного розміщення в зоні бойових дій в Україні 120-мм самохідних мінометних установок 2С23 "Нона-СВК" із колісною формулою 8х8.

На Донеччині затримали російських дезертирів, які хотіли відпочити від фронту біля моря. Про це 11 липня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.