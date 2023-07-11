Професійно розбили росіян: Сирський показав яскраві кадри знищення ворога (відео)

За даними командувача Сухопутних військ, 225 окремий штурмовий батальйон ефектно знищив ворога на Берхівському напрямку під Бахмутом.

На Берховському напрямку Збройні сили України розбили росіян і зайняли їхні позиції. Про це повідомив повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram і показав яскраве відео.

Ворогам дісталося під час контрнаступальних дій 225 окремого штурмового батальйону.

"Наші воїни професійно розбили росіян", — поділився він.

Берхівський напрямок

Нагадаємо, що ЗСУ під Бахмутом вибили ЗС РФ із посадки. Спочатку в бій пішла українська піхота, а далі по окупантах, які втекли, відпрацювала артилерія.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗС РФ пішли на штурм і атакували позиції українських прикордонників танками, артилерією, авіацією та хімічними боєприпасами. Незважаючи на це, українські захисники вистояли і затрофеїли 2 їхні танки.

Також 27 червня ДПСУ повідомили подробиці боїв поблизу Бахмута. Українські бійці завдали точних ударів по противнику за допомогою американських автоматичних гранатометів Mk-19, а потім за заданими координатами відкривають вогонь із важкого озброєння.

На початку липня прикордонники разом із десантниками ліквідували БТР, який росіяни намагалися заховати в лісі, але марно. Вони спільним зусиллями не дають можливості російським загарбникам маскувати техніку та оперативно її знищують.