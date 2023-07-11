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Обстріл Херсона: російські війська накрили вогнем житлові квартали, є поранені, — ОВА (відео)

Фото: Скриншот | Наслідки обстрілу Херсона

Під час ворожого обстрілу Херсона постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина, передає Херсонська ОВА.

Удень у вівторок, 11 липня, війська РФ вдарили по житлових кварталах Херсона. Наразі відомо про п’ятеро постраждалих, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Влада знала про обстріл ще вранці зупинила роботу залізничного вокзалу і закликала людей не виходити на вулицю.

"Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі — написав Прокудін.

Рятувальники та медики оперативно прибули на допомогу постраждалим.

На цей час відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона.

8-річна дівчинка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару вона з бабусею знаходилася на подвірʼї будинку.

У 68-річного чоловіка важкі поранення голови, шиї, грудної клітини та кінцівок.

Також, 56-річна жінка та 52-річний чоловік дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Відомо, що ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Про ступінь його поранень не повідомляється.

Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

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11 липня Фокус повідомляв, що ЗС РФ обстрілюють Херсон та можуть вдарити по вокзалу. Російські війська влучили у гуманітарний штаб та житлові будинки. Один з поранених внаслідок атаки перебуває у тяжкому стані. На місцях ударів спалахнули пожежі.

Вночі на 11 липня російські війська атакували українські міста іранськими дронами Shahed. На Одещині лунали гучні вибухи.