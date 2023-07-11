У "Маґурі" розповіли, скільки знищили техніки на Запоріжжі з початку контрнаступу
У 47-й ОМБр зазначили, що ліквідація російських окупантів триває. Від початку контрнаступу в Запорізькій області вдалося знищити 18 танків, 9 складів із боєприпасами, 4 вертольоти противника.
Воїни 47-ї бригади Сил оборони України "Маґура" розповіли, скільки ворожої техніки знищили з моменту початку контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Дані з'явилися на Telegram-каналі бригади.
Так, станом на 11 липня "Маґура" знищила:
- 18 танків;
- 4 БМП-3;
- 4 БМП-1, БМП-2;
- 2 ББМ;
- 2 ТОС-1А "Солнцепек";
- 2 САУ 2с9 "НОНА-С";
- 2 БМ-21 "Град";
- 4 ударні вертольоти КА-52;
- 2 літаки;
- 15 ПТРК противника;
- 9 складів із боєприпасами;
- 14 взводних опорних пунктів;
- 9 засобів радіоелектронної боротьби.
"Ліквідація окупантів триває", — зазначили в 47-й ОМБр.
Нагадаємо, що 11 липня повідомлялося, що бійці ЗСУ "провели бесіду" з росіянами, які здалися в полон. Українські захисники провели успішну наступальну операцію в Донецькій області та захопили опорний пункт ворога.
Також російські ЗМІ повідомили, що війська РФ відступили без бою і залишили позиції на лівому березі Дніпра. Зазначається, що українські сили, як і раніше, перебувають у районі Антонівського мосту, а також нібито зайняли позиції на островах під Херсоном.