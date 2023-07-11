ССО України знищили 9 одиниць ворожої техніки в районі Бахмута (відео)

Знищені артиустановки та важливі комплекси військ РФ – Р — 325У, станція РЕБ "Леєр", комплекси П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста — 2Е2".

Один з підрозділів ССО України разом з побратимами з Сил оборони знищив 9 одиниць російської бойової техніки на Бахмутському напрямку, де тривають активні бойові дії. Про це 11 липня повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

У списку ворожої техніки різні артилерійські системи та станції радіоелектронної боротьби. Цього разу список ворожих втрат поповнили 2 одиниці 2С5 "Гіацинт, 2 одиниці 2С7 "Піон". Знищені й важливі комплекси військ РФ – Р — 325У, станція РЕБ "Леєр", 2 од. комплексу П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста — 2Е2".

Оператори ССО вели полювання за технікою окупанта протягом тижня. Визначивши координати розташування техніки та розрахунків противника, було нанесено ураження засобами артилерії.

"Продовжуємо нищити окупантів скрізь, де б вони не були. Працюємо далі!", – йдеться у дописі.

ССО України у війні з Росією

У червні FPV-дрони ССО ліквідували росіян під час штурму. Група російських військових двічі намагалася штурмувати позиції сил оборони України, але поплатилася за це. Командування ССО зазначає, що безпілотники виявилися надзвичайно ефективними у цьому бою. Під час бойових дій російські військові забігли в будівлі, сподіваючись сховатися від вогню, але дрони залетіли туди, куди піхотинці не діставали стрілецькою зброєю.

У квітні бійці підрозділу показали, як перетворюють ворожу техніку на брухт. Окупанти на Т-90 підірвалися на протитанкових мінах, залишених захисниками України. Бійці добили техніку супротивника з протитанкової зброї.

Також ССО України знищили чергову переправу військ РФ на Луганщині. Бійці ССО мінували переправу прямо "перед носом" у російських військових, що не завадило успішному проведенню операції.

Нагадаємо, 11 липня перша жінка-військова пройшла Q-курс ССО України. Відповідні тренування долає тільки один з десяти претендентів.