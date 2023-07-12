На фронті з'явилися бронемашини ЗСУ з турецьким бойовим модулем SARP DUAL (відео)

Бойовий модуль має два кріплення для встановлення озброєння, яким може бути 7,62-мм кулемет, 12,7-мм великокаліберний кулемет або гранатомет Mk19.

У перші місяці 2023 року Збройні сили України використовували бронетранспортери МТ-ЛБ, оснащені різними бойовими модулями. А віднедавна після поставок запасних частин з країн НАТО на бронетранспортер МТ-ЛБ було встановлено турецький бойовий модуль SARP DUAL компанії Aselsan. Про подробиці розповіли у своєму матеріалі оглядачі Army Recognition.

Автори публікації пишуть, що встановлення турецького модуля на МТ-ЛБ було оригінальним рішенням, яке посилило можливості бронемашини. Розроблений турецькою компанією Aselsan, SARP DUAL має модульну конструкцію, що дає змогу встановлювати на нього різне озброєння, зокрема кулемети, гармати і гранатомети. Модуль може бути оснащений 7,62-мм кулеметом FN MAG58, 12,7-мм важким кулеметом M2 або 40-мм автоматичним гранатометом Mk19.

Бойовий модуль SARP DUAL широко використовується на турецькій бронетехніці та інших платформах. Його встановлення на МТ-ЛБ, по суті, перетворює машину на малу бойову машину піхоти (БМП). Однак для повноцінного виконання цієї ролі машина не має достатнього бронювання, витримуючи лише вогонь зі стрілецької зброї і влучання осколків снарядів, зазначили оглядачі.

"Війна в Україні продовжує залишатися великою лабораторією для найбільш винахідливих умів у плані озброєнь. Однак ефективність таких машин ще належить довести", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали серійно модернізувати легкі броньовані багатоцільові транспортери МТ-ЛБ радянських часів. Машини оснащуються додатковою бронею, а також 14-мм великокаліберним танковим кулеметом Владімірова.

Російські окупанти також намагаються експериментувати з озброєнням такого класу. Зокрема, стало відомо, що на МТ-ЛБ росіяни встановили 82-мм міномет 2Б9 "Василек", так окупанти хочуть підвищити маневреність розрахунку під час бойової роботи.