400 знищених цілей: спецпризначенці СБУ ліквідували "ювілейну" техніку армії РФ (відео)

Пресслужба відомства опублікувала відео з деталями спецоперації зі знищення військової техніки РФ. При цьому українські дрони знешкодили навіть РЕБ, призначену для протидії безпілотникам.

Бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ показали відео з ювілейною військовою технікою армії РФ, яку вони знищили за допомогою дронів. При цьому зауважили, що російська армія втратила завдяки їхній роботі 400 бойових машин. Про здобутки Центру "А" ідеться у Telegram-каналі СБУ.

На відео, яке оприлюднила пресслужба СБУ, — результати роботи підрозділу "Білі вовки". Бійці підрозділу нищили російську техніку за допомогою дронів — на записі видно, як вони готують гранати до скиду.

Граната, яка незабаром вдарить по техніці ЗС РФ

Загальний підсумок знищених цілей — 400 шт. за 504 дні війни. У останній "колекції" — 12 одиниць техніки:

танків — 2 шт.;

БТР — 4 шт.;

САУ "Акація" — 1 шт.;

бронеавтомобілі — 2 шт.;

вантажівки — 2 шт.;

РЕБ "Поле-21" — 1 шт.

Бійці показали деякі деталі операції.

Спершу розвідувальний дрон виявляв місця, де ховалась російська військова техніка.

Танк ЗС РФ, виявлений бійцями Центру "А" СБУ

Після цього прилітав безпілотник, озброєний гранатами, які скидались на голови росіян.

Спецназ СБУ підірвав російську техніку

У коментарі до відео зазначається, що крайні 12 знищених цілей — святкові.

Нагадуємо, у тилу співробітники СБУ виявили агента спецслужб ФСБ РФ — колишнього жителя Луганська. Як з'ясувалось, чоловік намагався вивідати місцерозташування РСЗВ "Град" ЗСУ і передати його ворогу.

Крім того, кіберфахівці змогли дистанційно припинити роботу російських станцій спостереження, які стояли неподалік від кордону. Зокрема, проти станцій "Муром" та "Ківер" використали дрони-камікадзе, які влучили прямо в установки.

Між тим у Миколаєві затримали ще одного навідника російських ракет. Чоловіка завербували з перших днів російського вторгнення: під час листування з куратором він сам пропонував застосувати "Кинджали" по будівлі СБУ.