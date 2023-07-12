Ситуація на півдні України: у Сил оборони є успіхи на Бердянському напрямку (відео)

На Таврійському напрямку українські воїни вибивають ворога з позицій і продовжують просування вперед, розповів речник Сил оборони Шершень.

Станом на 12 липня на Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просування вперед, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

На Бердянському напрямку ЗСУ мають частковий успіх, просунувшись уздовж лінії фронту. Наші військові частини закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневих уражень ворогу і проводять аеророзвідку місцевості.

Також військові проводять розмінування.

"Воєнна мудрість каже: сапери ходять повільно, але краще їх не обганяти", — сказав Шершень.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ армії РФ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка.

Загалом протягом доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів.

У ході виконання бойових дій ракетними військами Сил оборони таврійського напрямку завдано 10 ударів, використано було 22 одиниці боєприпасів. Цілями були особовий склад та техніка ворога — БМ-21 "Град", станція РЕБ "Борисоглєбськ", ЗРК "БУК".

Раніше повідомлялось, що дрони ЗСУ позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, що вийшов з ладу, в тил, щоб вночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.

Нагадаємо, 11 липня Фокус писав, що ЗС РФ на фронтах посилюють можливості артилерії самохідками 2С23 "Нона-СВК". Російська армія посилює артилерійську міць за рахунок стратегічного розміщення в зоні бойових дій в Україні 120-мм самохідних мінометних установок 2С23 "Нона-СВК" із колісною формулою 8х8.