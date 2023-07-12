Повз через туман: поранений воїн, лише врятувавшись, дізнався, що поле було заміноване (фото)

Українські оборонці потрапили під перехресний вогонь під Бахмутом. Важкопоранений Ілля Сатановський разом з побратимами на світанку повз 40 метрів полем і не знав про залишені там ворогом міни.

Ілля Сатановський родом з Маріуполя, з 2017 року він служить у лавах ЗСУ. Відтоді він боронив Україну у селищі Піски, місті Авдіївка, селі Водяне, а також захищав місто Бахмут. Нині воїн перебуває у лікарні з пораненням, його історією поділились у Першому медичному об’єднанні Львова.

Важке поранення ноги боєць отримав наприкінці червня. Тоді група українських військових відбивала ворожу позицію на Бахмутському напрямі й потрапила під перехресний вогонь.

"Стріляли усім, що було під руками. Кулемети, протитанкові та автоматні черги вистрілювали одна за одною, гранати літали повсюди", — згадав Сатановський.

В одну мить воїн відчув, що нога оніміла, та зрозумів, що поранений. Після бою він та побратими були змушені повзти 40 метрів до найближчих позицій Сил оборони. Захисники просувались на світанку через густий туман і не знали, що поле — заміноване.

"Коли ми повзли, то не бачили майже нічого. А як зрозуміли, що там було все в мінах, то не могли повірити, що всі живими добрались до нашого окопу", — розповів Сатановський.

Вже в окопі чоловік наклав собі турнікет, а потім його забрали до найближчого шпиталю.

"Рани — важкі: мінно-вибухова травма та відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна", — проінформували медики.

Лікарі шпиталю зафіксували перелом металевим апаратом та відправили пораненого до Харкова, вже звідти він потрапив на лікування у Львів.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Нині у реабілітаційному центрі триває боротьба медиків за ногу Сатановського, роздроблену трьома ворожими кулями. Лікарі провели складну операцію: дістали уламки металу та кістки, а також зафіксували стегно. Зараз бійцю лікують рани та готують його до чергового хірургічного втручання.

Попри тяжкі випробовування захисник не падає духом. Він вірить, що нога заживе, а зруйнований дім у Маріуполі вийде відбудувати після перемоги. Воїн хоче повернутися додому з дружиною та 5-річною донькою.

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