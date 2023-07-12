"Ми не Amazon": Воллес звинуватив Україну в "недостатній вдячності" за допомогу Заходу

Глава Міноборони Британії заявив, що українці мають висловлювати більше вдячності, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю. На це вже відреагував Зеленський, наголосивши, що не розуміє, про що говорив чиновник.

Велика Британія не є службою доставки інтернет-магазину Amazon, а тому українцям потрібно бути вдячними за військову допомогу. Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, пише Sky News.

За словами Воллеса, потрібно переконати деяких західних політиків продовжувати постачати зброю. Тому необхідно більше слів подяки.

"Тут є невелике застереження: подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити подяку", — сказав Воллес.

Щоправда, він зазначив, що на Заході розуміють, що Україна веде благородну оборонну війну проти Росії. Ба більше, українці б'ються не тільки за себе, а й за вільний Захід.

Воллес також заявив, що говорив українським чиновникам, що необхідно забезпечити кращу підготовку своїх військ, щоб Сили оборони зазнавали менше втрат у війні проти РФ.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак виступив проти коментарів Воллеса

Сунак заявив, що президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлював подяку західним країнам за військову підтримку.

"Я знаю, що він і його люди неймовірно вдячні за підтримку, яку надала Велика Британія. За прийом, який ми надали багатьом українським сім'ям. А також за лідерство, яке ми проявляли протягом усього цього конфлікту", — сказав Сунак.

Він зазначив, що люди в Україні борються за своє життя і свободу щодня.

"Вони платять за це жахливу ціну, тому я повністю розумію бажання Володимира зробити все можливе, щоб захистити свій народ і зупинити цю війну", — зазначив Сунак.

Він заявив, що Лондон продовжить надавати Україні всю необхідну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Воллеса

Зеленський під час пресконференції заявив, що не зовсім розуміє слова британського міністра.

"Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру і Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", — сказав Зеленський.

В Офісі президента України заявили, що саміт НАТО у Вільнюсі дає росіянам чіткий сигнал. Так, Андрій Єрмак упевнений, що саміт НАТО у Вільнюсі демонструє віру партнерів у перемогу Києва.

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