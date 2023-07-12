Зробили з ящиків: журналіст показав, як РФ намагається обдурити ЗСУ макетом "КамАЗа" (фото)

За словами Андрія Цаплієнка, ЗС РФ намагається використовувати подібні безглуздо сконструйовані з дерев'яних ящиків, гумових шин і палиць "цілі", щоб обдурити українських військових.

Український журналіст Андрій Цаплієнко показав "цілі", які російська армія використовує, щоб обдурити українських військових. Відповідні фото він опублікував у себе в Telegram-каналі.

"Усе, що вони роблять руками, має жахливий вигляд. І так само працює", — написав Цаплієнко.

На знімках видно купу обшарпаних дерев'яних ящиків, поставлених один на одного так, щоб конструкція віддалено нагадувала корпус бойової машини. Внизу до неї присунуто кілька пар гумових шин, а зверху лежить довга чорна палиця, що дуже схематично нагадує гармату. На одному з ящиків маркером написано "камаз". Зверху, спираючись на невеликий ящик, стоять кілька скляних вікон. Мабуть, злегка натякаючи на лобове скло машини.

Так виглядають російські "обманки" для українських військових Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Так виглядають російські "обманки" для українських військових Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Раніше ми писали про те, що протягом кількох днів на початку липня російські бійці здавалися в полон українській армії на південному напрямку. Один з окупантів ледь не поплатився життям, покинувши свої позиції. Він розповів українським захисникам, що в разі втечі командування погрожує розстрілом. Окупант приїхав воювати проти українців зі Ставрополя. Його звуть Козлікін Євген Романович, народився 1992-го року. Проходив службу в підрозділі "Шторм Z-4".

Ще один росіянин здався в полон безпілотному літальному апарату ЗСУ і ледь не підірвався на міні, поки йшов у бік позицій української армії. Бійцям Збройних сил України довелося висунутися в сіру зону, щоб надати першу медичну допомогу потерпілому.

Також у мережі опублікували відео росіянина, який так поспішав здатися в полон, що на всіх парах вибіг із кущів, звалившись на землю. Зброю окупант залишив в окопі. Подробиць про те, де знаходяться позиції ЗС РФ, які він покинув, російський окупант на відео не розкрив.

Фокус раніше писав про те, що в Міноборони України інформують про успіхи української армії на східному і південному напрямках. За словами заступника міністра оборони Анни Маляр, бійцям просуватися непросто, тривають важкі бої, проте на півдні ЗСУ вдалося підірвати велику кількість складів із боєприпасами і знизити кількість ворожих обстрілів.