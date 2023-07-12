Зробили з ящиків: журналіст показав, як РФ намагається обдурити ЗСУ макетом "КамАЗа" (фото)
За словами Андрія Цаплієнка, ЗС РФ намагається використовувати подібні безглуздо сконструйовані з дерев'яних ящиків, гумових шин і палиць "цілі", щоб обдурити українських військових.
Український журналіст Андрій Цаплієнко показав "цілі", які російська армія використовує, щоб обдурити українських військових. Відповідні фото він опублікував у себе в Telegram-каналі.
"Усе, що вони роблять руками, має жахливий вигляд. І так само працює", — написав Цаплієнко.
На знімках видно купу обшарпаних дерев'яних ящиків, поставлених один на одного так, щоб конструкція віддалено нагадувала корпус бойової машини. Внизу до неї присунуто кілька пар гумових шин, а зверху лежить довга чорна палиця, що дуже схематично нагадує гармату. На одному з ящиків маркером написано "камаз". Зверху, спираючись на невеликий ящик, стоять кілька скляних вікон. Мабуть, злегка натякаючи на лобове скло машини.
Раніше ми писали про те, що протягом кількох днів на початку липня російські бійці здавалися в полон українській армії на південному напрямку. Один з окупантів ледь не поплатився життям, покинувши свої позиції. Він розповів українським захисникам, що в разі втечі командування погрожує розстрілом. Окупант приїхав воювати проти українців зі Ставрополя. Його звуть Козлікін Євген Романович, народився 1992-го року. Проходив службу в підрозділі "Шторм Z-4".
Ще один росіянин здався в полон безпілотному літальному апарату ЗСУ і ледь не підірвався на міні, поки йшов у бік позицій української армії. Бійцям Збройних сил України довелося висунутися в сіру зону, щоб надати першу медичну допомогу потерпілому.
Також у мережі опублікували відео росіянина, який так поспішав здатися в полон, що на всіх парах вибіг із кущів, звалившись на землю. Зброю окупант залишив в окопі. Подробиць про те, де знаходяться позиції ЗС РФ, які він покинув, російський окупант на відео не розкрив.
Фокус раніше писав про те, що в Міноборони України інформують про успіхи української армії на східному і південному напрямках. За словами заступника міністра оборони Анни Маляр, бійцям просуватися непросто, тривають важкі бої, проте на півдні ЗСУ вдалося підірвати велику кількість складів із боєприпасами і знизити кількість ворожих обстрілів.