Нічна атака ЗС РФ по Києву: уламки впали на житлові багатоповерхівки, є жертви (фото)

За даними КМВА, падіння уламків було зафіксовано в Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах української столиці.

У ніч на 13 липня Збройні сили Російської Федерації обстріляли столицю України. Про це стало відомо з Telegram-каналу Київської міської військової адміністрації.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що в Київській області та столиці спрацювала протиповітряна оборона.

Повідомляють, що уламки впали на 5 поверх багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі, на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку Дарницького району. Уламки також зафіксовано у Солом'янському районі.

За даними КМВА, внаслідок обстрілу в Дарницькому районі постраждали двоє людей. Також повідомлялося про пожежу в складській будівлі Подільського району на площі 20 метрів квадратних.

"Попередньо, у Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків двоє травмованих: дівчина 18 років і чоловік 25 років, в обох осколкові поранення від скла. Госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги", — повідомили в адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через обстріл у Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах столиці були виклики екстрених служб.

За даними міського голови, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі було зруйновано фасад житлового будинку на рівні технічного поверху. У Шевченківському районі спалахнула пожежа на балконі багатоквартирного будинку.

Чиновник також повідомив, що двох осіб у Дарницькому районі госпіталізовано, ще двом людям у Шевченківському районі було надано допомогу на місці.

Пізніше Віталій Кличко додав, що під час гасіння загоряння в багатоповерхівці Подільського району рятувальники знайшли тіло загиблого.

Нагадаємо, що 12 липня в одному з парків Запоріжжя пролунав вибух. На землю почали падати уламки невідомого об'єкта. Унаслідок інциденту постраждали 6 осіб, серед яких дитина.

Крім того, 12 липня російські окупанти другу ніч поспіль атакували українську столицю за допомогою іранських дронів-камікадзе, але сили ППО знищили всі повітряні цілі.