У Брянській області РФ безпілотник атакував завод, де виготовляють сухпайки для ЗС РФ, — росЗМІ

Безпілотник скинув вибухівку на дах підприємства — пошкоджено один із цехів.

В РФ через атаку безпілотника пролунав вибух на заводі "Консервсушпром" у Брянській області, де виготовляють сухпайки для російської армії. Про це пише російське видання Shot.

За повідомленням ЗМІ, атака відбулася ввечері, 12 липня. Безпілотник скинув вибухівку на будівлю ВАТ "Консервсушпрод" в місті Стародуб, яке розташоване в 35 км від українського кордону. У атаці традиційно звинуватили Збройні сили України.

Зазначається, що пошкодження отримав дах одного з цехів. Жертв та постраждалих в результаті диверсії немає.

Цей завод раніше вже атакували у травні. Тоді також обійшлося без постраждалих, лише трохи пошкодили дах.

"Консервсушпрод" займається виробництвом сухпайків для Держоборонзамовлення, консервів і молочної продукції.

Атака на Бєлгородську область

Також видання повідомило, що крім атаки на завод, ЗСУ нібито впродовж години обстріляли одразу три райони у Бєлгородській області — туди "прилетіло" 16 боєприпасів.

12 липня близько 7 вечора шість мін калібру 120 мм прилетіло на хутір Панків Шебекинського району. Стріляли нібито із села Рибалкине Харківської області.

Трохи пізніше почалися обстріли сіл Староселля Краснояружського району та Дубрівка Валуйського району. По першому прилетіло три міни калібру 120 мм, по другому сім боєприпасів калібру 152 мм.

Всюди обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, що ЗС РФ третій день поспіль обстріляли Київ безпілотниками іранського виробництва. Загалом силами та засобами ППО над столицею вдалося виявити та знищити приблизно 10 ворожих повітряних цілей.

Раніше повідомлялося, що росіяни повідомили про захоплення українського дрона Jupiter Hunter-1. Як заявляє виробник, безпілотник за $50 тисяч має протистояти засобам РЕБ.