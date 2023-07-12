Росіяни повідомили про захоплення українського дрона Jupiter Hunter-1: що про нього відомо (фото)

Як заявляє виробник, безпілотник за $50 тисяч має протистояти засобам РЕБ.

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Росіяни похвалилися тим, що захопили український безпілотник Jupiter Hunter-1, який впав. Його фотографії з'явилися в російському Telegram-каналі "Война История Оружие".

На фото безпілотник стоїть на столі. На перший погляд, пошкоджень на ньому не видно. Подробиць про те, де ЗС РФ збили український дрон, російська сторона не дає. Додаткової інформації про інцидент не повідомляють і українські військові.

Росіянам вдалося захопити український дрон Jupiter Hunter-1, що впав Росіянам вдалося захопити український дрон Jupiter Hunter-1, що впав

Що собою являє безпілотник Jupiter Hunter-1

Це український ударно-розвідувальний дрон, оснащений балістичним калькулятором для регулювання точності, який протистоїть РЕБ і засобам глушіння завдяки режиму швидкої дії FHSS. За допомогою універсального механізму скидання вантажу може за один виліт нести 4 боєприпаси. Створено групою компаній DEFENDER.ARMY.

У системі БПЛА Jupiter Hunter-1 використовується комбінована система з нерухомим крилом з чотирьохроторним композитним розташуванням крила для розв'язання проблеми вертикального розташування зліт і посадка БПЛА простим і надійним способом. У середньому такий дрон коштує близько $50 тисяч.

Такий вигляд має український дрон Jupiter Hunter-1

Технічні характеристики Jupiter Hunter-1:

злітна маса — 34 кг;

робоча висота — 4,5 км;

швидкість — 120 км/год;

радіус дії — 75 км;

дальність радіоуправління — 30 км;

час роботи — від 1,5 до 3,5 години залежно від корисного навантаження.

Нагадаємо, на початку травня росЗМІ написали про те, що сили ППО РФ збили український дрон Shark неподалік Бєлгорода. Зазначалося, що на безпілотнику не знайшли вибухівку, зате виявили камеру з 30-кратним зумом.

А наприкінці травня в Курській області росіянам вдалося збити британський дрон Malloy T150. Безпілотник оснащений ретранслятором для управління в разі втрати основного каналу зв'язку і ніс одну міну.