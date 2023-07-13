Загальна мобілізація: що робити українцям, яких примусово утримують у ТЦК

Юристи рекомендують насамперед не чинити опір і не проявляти агресію, інакше це може мати свої наслідки. Далі варто вимагати безкоштовного адвоката.

В Україні триває воєнний стан і у зв'язку з цим діє загальна мобілізація. Фокус розібрався, що робити в разі, якщо людину силою ведуть до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

У мережі регулярно з'являються новини про те, що українцям незаконно вручають повістки або ж силоміць затягують до транспортних засобів, щоб відвезти в ТЦК і уточнити дані або провести військово-лікарську комісію.

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що насамперед потрібно зберігати спокій, якщо вас примусово "закрили" у військкоматі. Не потрібно влаштовувати скандали і битися з людьми, у яких у розташуванні є зброя. Це допоможе уникнути плачевних наслідків.

"Якщо ви залишитеся живі та неушкоджені, вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що за словами юриста, у військових немає права на перевірку документів, і разом із ними мають бути завжди поліцейські.

Примусове утримання в ТЦК: які права у військовозобов'язаного

За українськими законами, якщо чоловіка відвезли до ТЦК примусово, він має право на те, щоб дізнатися про всі підстави свого затримання, а також має мати змогу звернутися до поліції з вимогою захистити власні права та розібратися в інциденті.

Також громадяни можуть вимагати надання безоплатного адвоката і написати заяву про те, що було скоєно кримінальне правопорушення.

"Якщо особі було заподіяно тілесні ушкодження, побої — слід звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися до суду можливо надалі, щоб визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду", — повідомив керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Еврика" Андрій Шабельников.

Примусове утримання в ТЦК: чого не можна робити

Таких випадків було вже безлiч за час дії загальної мобілізації в Україні. Юристи наголошують, що військовозобов'язаним, яких примусово "закрили" в одному з ТЦК, не можна в жодному разі робити такі речі:

підписувати документи, якщо адвокат не говорив цього робити;

проходити військово-лікарську комісію, поки остаточно не проясниться ситуація із затриманням.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, чи можуть призвати в армію студентів і в яких випадках. Хоч у таких громадян є відстрочка на весь період навчання, варто враховувати деякі нюанси.