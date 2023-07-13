Сім'я разом: Олег Сенцов показав зворушливі кадри із сином (фото)

У день народження захисника його привітала дружина і написала зворушливе повідомлення.

У четвер, 13 липня, свій день народження відзначив Олег Сенцов — режисер і український захисник. Йому виповнилося 47 років. Про це повідомила його дружина Вероніка Вельч.

Сенцов, на честь свого дня народження, вирішив повернутися додому, щоб провести час із дружиною і сином. Нещодавно він отримав контузію на фронті і був госпіталізований.

Повідомлення про його приїзд додому і привітання з днем народження було опубліковано його дружиною Веронікою Вельч. Вона виклала зворушливе фото, на якому закарбована ніжна мить із батьком і сином, і привітала чоловіка з днем народження.

"Коли серце із серцем б'ється в унісон. З днем народження, котику! Повертайся до нас. Любимо!" — написала Вероніка Вельч.

Олег Сенцов із сином

Олег Сенцов також показав сина і написав, що це найкращий для нього подарунок.

Олег Сенцов із сином

Олег Сенцов отримав контузію на фронті

9 липня український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов отримав контузію під час бойових дій. Сенцов повідомив, що щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж. Троє бійців дістали поранення, а його контузія нескладна. Однак на відеокадрах видно, що військовому важко говорити.

Нагадаємо, що 20 червня 2023 року стало відомо, що Олег Сенцов вижив під час обстрілу і зумів вибратися з підбитого бронеавтомобіля. Український кінорежисер, який захищає Україну, зазначив, що Силам оборони вдалося зайняти нові позиції. Але без втрат, на жаль, не обійшлося.

Наприкінці січня повідомлялося, що син Олега Сенцова отримав українське громадянство. Інформація про народження четвертої дитини українського режисера з'явилася на початку грудня 2022 року. За словами матері дитини Вероніки Вельч, у сина тепер подвійне громадянство — і США, і України.