Буде залежати від досвіду: Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16 (відео)

Пілоти, які мають бойовий досвід і володіють англійською мовою, першими навчатимуться керувати винищувачами F-16, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 13 липня в ефірі телемарафону повідомив, що потрібно перевчити декілька десятків українських пілотів, щоб вони могли літати на американських винищувачах F-16.

Навчання будуть проходити не тільки пілоти, а й інші спеціалісти. Через війну молоді курсанти не можуть повноцінно проходити навчання в Україні.

Він розповів, що є багато досвідчених українських пілотів, які мають бойовий досвід, сотні годин нальоту та володіють англійською мовою. Саме ці пілоти першими навчатимуться керувати винищувачами F-16.

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію — зі старої радянської техніки пересісти на західну, — сказав Ігнат.

За інформацією речника Повітряних сил, вже підготували першу групу для відправлення на навчання. Підготовка кожного пілота буде залежати від його рівня досвіду. Будуть такі, що спочатку проходитимуть наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів. У пілотів, які одразу сядуть в F-16, процес навчання буде коротшим.

"Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках — цей процес навчання буде довгим", — зазначив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що надалі Україні потрібно повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки.

На думку речника, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе, ракет та прикривати наше морське узбережжя Україні потрібно декілька ескадрилей літаків.

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Нагадаємо, 13 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на ядерні погрози Кремля через обіцянку передати F-16 Києву. За словами глави МЗС, єдина загроза для Росії — це український солдат. Він упевнений у тому, що літаки F-16 будуть передані Києву за узгодженим графіком.

8 липня, Юрій Ігнат розповів ексклюзивно Фокусу про проблеми ППО України та навіщо ЗСУ потрібні F-16. ЗСУ потребують сучасних винищувачів, які злітатимуть з оперативних аеродромів у різних регіонах. Коли F-16 з'являться в Україні, то стануть частиною протиповітряної оборони.