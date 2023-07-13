Вдарили "Іскандерами": Запорізька ОВА показала наслідки обстрілу РФ (фото, відео)

Армія РФ запустила по Запорізькій області дві крилаті ракети, кожна — вагою пів тонни. Внаслідок вибуху повністю вигоріло промислове підприємство неподалік від міста.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу крилатими ракетами "Іскандер-К" повністю зруйноване промислове підприємство. На ньому вигоріла техніка та ангари: на місці удару залишилась купа металевих уламків. Відео з місця подій опублікував портал "Суспільне Запоріжжя".

Запорізька ОВА підтвердила, що ракети поцілили по промисловому підприємству у Малокатеринівці Кушутумської громади. При цьому ударів було два: про перший повідомили близько 16:20, про другий — близько 18:20. Після другого удару почалась пожежа на площі 2 тис. кв. м.

Староста Малокатеринівки Людмила Волик зазначила, що підприємство "вигоріло вщент": "Коли приїхали туди, боляче було дивитися на це, на людей".

Також посадовиця розповіла про постраждалого чоловіка — це був сторож, який отримав контузію.

Юрій Малашко, очільник Запорізької ОВА, повідомив про двох поранених. За його словами, сталось влучання у складське приміщення.

На відео, знятому на місці подій, видно руйнування, яких завдали російські ракети:

спалені вантажівки;

Обгорілі вантажівки

зруйновані ангари;

Уламки ангара

пошкоджене устаткування — за формою уламків вгадується навантажувач чи трактор;

Уламки техніки

місцевість засипано обгорілими уламками.

Уламки промислового підприємства

Зазначимо, місцевість, по якій вдарили росіяни, розташована на відстані близько 10 км від південної околиці Запоріжжя. До лінії фронту — близько 20 км.

Точка удару "Іскандерів" під Запоріжжям

Дальність польоту снаряду, випущеного оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-К", дорівнює 500 км. Снаряд важить пів тонни й летить зі швидкістю 900 км/год. Подібна дальність означає, що ракету могли запустити з будь-якої місцевості на окупованій території України або навіть з Краснодарського краю РФ.

Нагадуємо, напередодні — 12 липня — у Запоріжжі у одному з міських парків пролунали вибухи, від яких постраждали діти від 1 до 17 років. 13 липня правоохоронці уточнили кількість постраждалих: поранено 20 осіб, з них 8 — діти.

В ніч з 12 на 13 липня ЗС РФ атакували Київ дронами-камікадзе. Система ППО збила ворожі снаряди: уламки пошкодили кілька квартир у багатоповерхівках.