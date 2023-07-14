Гнівний твіт Зеленського про НАТО міг мати неприємні наслідки для України, — WP

За словами дипломатів, США готувалися "пом'якшити" формулювання документа, представленого на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити його менш сприятливим для швидкого вступу України до Альянсу.

Критичні зауваження президента України Володимира Зеленського на адресу Північноатлантичного Альянсу ледь не мали неприємних наслідків. Про це пише The Washington Post 13 липня, посилаючись на слова офіційних осіб.

Як зазначає один із чиновників, докір українського лідера привів американську делегацію в "лють". Повідомляється, що високопосадовці провели неофіційні переговори про те, як має реагувати Альянс.

Політики, які брали участь в обговоренні, розповіли, що американська сторона готувалася "пом'якшити" формулювання декларації, представленої на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити її менш сприятливою для швидкого вступу України до НАТО.

"Деякі хотіли прибрати згадку про "запрошення" або знайти інше місце для цього слова", — сказав дипломат НАТО.

Зрештою американські та європейські чиновники вирішили не змінювати текст документа. За даними ЗМІ, за збереження формулювань виступав президент Франції Еммануель Макрон, а також країни Балтії та Центральної Європи.

"Ми приземлилися. Результат був найкращий із можливих", — зазначив один із дипломатів.

У публікації йдеться про те, що офіційні особи висловили незадоволення твітом Зеленського, проте було розуміння того, що лідер країни під час війни має продемонструвати, що він зробить усе, щоб отримати максимум для свого народу.

Критика Зеленського в бік НАТО: що сказав президент

У вівторок, 11 липня, президент України опублікував пост у соціальних мережах, у якому розкритикував відсутність часових рамок і для запрошення, і для членства України в НАТО, назвавши позицію Альянсу "безпрецедентною" і "абсурдною".

Український лідер заявив про свій намір обговорити це питання на саміті у Вільнюсі, заявивши, що "невизначеність — це слабкість".

За даними журналістів, пост Володимира Зеленського розлютив деяких лідерів країн НАТО. Повідомлялося, що президенту України порадили "охолонути" і подивитися на новий пакет військової допомоги.

Заяву Володимира Зеленського також прокоментував Еммануель Макрон. На думку президента Франції, вимоги українського лідера "справедливі", оскільки він захищає суверенітет своєї країни в умовах війни.