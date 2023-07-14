Тортури та страти: РФ створює цілу мережу в'язниць для українців на окупованих територіях, — AP

За даними журналістів, росіяни незаконно утримують тисячі мирних громадян України, маючи на меті використовувати їх під час обмінів або як "живий щит".

У Російській Федерації планують побудувати на окупованих територіях України 25 нових колоній і шість інших центрів тримання під вартою до 2026 року. Про це йдеться в розслідуванні Associated Press від 13 липня.

За даними видання, тисячі мирних українців перебувають у місцях позбавлення волі на території РФ і в захоплених росіянами населених пунктах. Людей могли затримувати за розмову українською мовою або просто за перебування на окупованих територіях.

За даними російського правозахисника Володимира Осєчкіна, сумарно окупанти можуть зараз утримувати близько 8000 громадян України. Українська влада говорить про приблизно 10 000 затриманих.

У розпорядження журналістів також потрапив документ, з якого випливає, що влада РФ має намір створити 25 колоній і шість центрів тримання під вартою на окупованих українських територіях до 2026 року.

Українці, які побували в російських в'язницях, розповіли, що в таких місцях тортури є звичайним явищем. Деякі опитані зізналися, що були свідками смертей. Згідно зі звітом ООН за червень, 91% ув'язнених "описували тортури та жорстоке поводження".

Як зазначають журналісти, деяких українців окупанти змушують рити окопи для ЗС РФ і братські могили. В ООН також знайшли докази того, що мирних жителів використовують як "живий щит" біля лінії фронту.

"Полонені слугують майбутнім козирем під час обміну на російських солдатів, хоча міжнародне право забороняє обмін цивільних осіб на військовополонених", — підсумували автори розслідування.

Нагадаємо, що 24 червня, під час повстання ПВК "Вагнер" у РФ, у низці російських СІЗО збунтувалися ув'язнені. Зокрема, йдеться про СІЗО №5 "Водник", де, до речі, утримують опозиціонера Володимира Кара-Мурзу, засудженого до 25 років за державну зраду, а пізніше до протестів долучилася і Бутирка.

Раніше, 2 лютого, Фокус з'ясував, як українських військовополонених вивозять на територію Росії та утримують у в'язницях. Умови утримання скрізь жахливі, а ставлення не відповідає гарантіям Женевських конвенцій.