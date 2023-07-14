"Війна закінчиться, коли цього захочуть США, оскільки Україна втратила суверенітет", — Орбан

Угорський прем'єр заявив, що в України немає грошей і військового виробництва, а всі кошти і озброєння їй надає Захід.

Російсько-українська війна закінчиться в той момент, коли цього захочуть у Вашингтоні, тому що Україна вже втратила свій суверенітет. Таку заяву зробив 14 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth.

"Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці. А чому американці не хочуть — це питання, над яким думає весь світ. Чому американці цього не хочуть, ми не отримали відповіді і на саміті НАТО", — сказав угорський лідер.

За його словами, Україна нібито втратила суверенітет, у неї немає грошей, своєї військової промисловості і немає потужностей для військового виробництва. А все озброєння і кошти вона отримує від США і західних партнерів.

Раніше угорський політик теж не скупився на одіозні висловлювання на адресу України. Нагадаємо, в інтерв'ю німецькому виданню Bild 27 червня Віктор Орбан висловив сумніви щодо можливості Україні перемогти у війні. Він заявив, що українські воїни "закінчаться" раніше російських, що й визначить результат війни. Також угорський політик переконаний у тому, що співпраця між Україною та Заходом — це провал.

12 липня під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі Орбан закликав припинити відправляти зброю в Україну, а натомість якомога швидше сісти за стіл переговорів. Він аргументував свою позицію тим, що на Закарпатті мешкають десятки тисяч етнічних угорців, які нібито "перебувають у безпосередній небезпеці".