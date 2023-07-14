"Плацдарм для наступу": у Сил оборони є успіхи на півдні та сході, — полковник НГУ

За словами Миколи Уршаловича, незважаючи на значні втрати, яких противник зазнав унаслідок просування на обох ділянках фронту, він продовжує обстрілювати наші війська за допомогою артилерії.

Збройні сили України домоглися прогресу, просуваючись на 1700 метрів у напрямку Мелітополя на території Запорізької області. Водночас інші підрозділи захисників активно готуються до встановлення плацдарму для розширення наступальних дій на Авдіївському напрямку. Про це на брифінгу розповів заступник директора департаменту планування із застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

Мелітопольський і Бердянський напрямки

У наступальних діях у напрямку Мелітополя активну участь беруть підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг", які тісно співпрацюють із ЗСУ.

"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь і південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом і потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів із РСЗВ, танків, артилерії та шість авіаударів. Це тільки за тиждень, що минув", — пояснив Уршалович.

Повідомляється, що водночас окупанти робили контрнаступальні операції в спробі відновити втрачені позиції. Однак, за інформацією, їм не вдалося досягти успіху у своїх зусиллях.

За словами представника Національної гвардії, гвардійці продовжують наполегливо утримувати свої позиції на Бердянському напрямку, незважаючи на постійний вогневий вплив з боку ворога. За минулий тиждень, війська Російської Федерації здійснили близько 50 артилерійських ударів по українських бійцях у цьому районі.

Мелітопольський і Бердянський напрямок

Авдіївський напрямок

Уршалович зазначив, що Збройні сили України активно відбивають регулярні атаки окупантів у районі Авдіївки. Крім того, підрозділи ЗСУ активно готують плацдарм для розширення своїх наступальних дій у цьому районі.

"Втрат позицій і територій не допущено. Ворог атакує постійно, робить вилазки, але його спроби успіхів не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення і продовження наступальних дій", — пояснив він.

Також зазначається, що на Авдіївському напрямку бійці, оснащені системою Javelin, успішно знищили російський танк разом із його екіпажем.

Через тиждень військовослужбовці продовжили свої операції, результатом яких стало ліквідування 58 окупантів і поранення дев'яти російських солдатів.

Авдіївський напрямок

Раніше повідомлялося, що дрони ЗСУ позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, який вийшов з ладу, у тил, щоб вночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.

Нагадаємо, 11 липня Фокус писав, що ЗС РФ на фронтах посилюють можливості артилерії самохідками 2С23 "Нона-СВК". Російська армія посилює артилерійську міць завдяки стратегічному розміщенню в зоні бойових дій в Україні 120-мм самохідних мінометних установок 2С23 "Нона-СВК" з колісною формулою 8х8.