Сили оборони готуються до наступальних дій на Херсонщині, — Нацгвардія (відео)

За словами полковника Нацгвардії Миколи Уршаловича, українська розвідка за недавній період змогла виявити 393 цілі росіян. Спільними зусиллями СБУ та ЗСУ знищили частину з них.

Сили оборони України готуються до наступальних дій у Херсонській області. Про це заявив представник Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу 14 липня.

За словами полковника, українські захисники проводять розвідки й б'ють по тилах окупантів, щоб підготувати територію до наступу.

"На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, ведеться активна розвідка та вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів і рубежів для наступальних дій", — зазначив Уршалович.

Крім того, він заявив, що українська розвідка за недавній період змогла виявити 393 цілі росіян. Співробітники Служби безпеки України та бійці Збройних сил змогли знищити частину цих цілей.

Також, за словами полковника, артилерія Національної гвардії продовжує працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. Вони змогли виконати 570 вогневих завдань, знешкодити понад 50 окупантів. Серед них — 14 було ліквідовано. Також бійці Нацгвардії знищили два склади ЗС РФ, де ті зберігали боєкомплект.

Микола Уршалович про наступальні дії на Херсонському напрямку

Нагадаємо, що бійці підрозділу ППО "Магури" розповіли подробиці боротьби з авіацією РФ. Українські захисники щодня фіксують десятки російських вертольотів, які намагаються виконувати завдання поблизу українських позицій.

Крім того, Росія вивела практично всі свої війська з Білорусі. За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, ЗСУ готові до будь-якого розвитку ситуації на кордоні і повністю все контролюють. Зараз приводів для побоювань немає.