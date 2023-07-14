Нові успіхи ЗСУ на Запоріжжі: під тиском Сил оборони РФ вводить у бій резерви, - Шершень

За словами представника Сил оборони, армія РФ залучає резерви, щоб втримати наступ ЗСУ. При цьому під загрозою опинився глибокий тил окупаційних військ.

Речник Сил оборони Таврійського напряму Валерій Шершень розповів, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗС РФ почали вводити резерви. Між тим українські бійці продовжують наступальні дії й закріплюються на досягнутих рубежах. Про події на південному відтинку фронту офіцер розповів у прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Шершень пояснив, що інформація про залучення російських резервів — це гарна новина: "Успіх — це не лише сотні метрів, чи кілометр, чи півтора кілометра… Це ще й те, що ворог зосереджує колосальні зусилля і ми можемо завдавати йому збитки й знищувати потенціал для успішного просування".

На Мелітопольському та Бердянському напрямах противник масоване мінує підступи до населених пунктів, визнав речник. Але це не заважає наступальним діям ЗСУ — бійці ідуть вперед, захоплюють нові рубежі, проводять зачистку ворожих позицій, б'ють артилерією.

При цьому навіть росіяни вже не вважають, що Маріуполь та Бердянськ — це глибокий тил. Шершень зазначив, що далеко вглиб окупованих територій ЗСУ дістає логістику, матеріально-технічні бази, штаби та командні пункти ЗС РФ.

Зазначимо, напередодні увечері Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України, повідомила про просування Сил оборони на Запорізькому відтинку фронту. При цьому вона назвала населені пункти, біля яких раніше змогли закріпитись українські бійці: Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка та Новопокровка.

Якщо розмістити вказані населені пункти на онлайн-карті бойових дій DeepState, то можна побачити, що відбулось просування ЗСУ на відстань близько 4 км. До Бердянська залишилось пройти близько 96 км.

Запрізький відтинок фронту станом на 14 линня 2023 року

Нагадуємо, Інститут вивчення війни відзначив певні успіхи ЗСУ на Бахмутському відтинку фронту. Зокрема українські війська змогли просунутись південніше та північніше Бахмуту.

Між тим 12 липня ISW зауважив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу бреше про хід війни. Він змушений приховувати успіхи контрнаступальних дій, звітуючи президенту РФ Володимиру Путіну: хоче показати "провал" на тлі саміту НАТО.