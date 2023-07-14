Собачі меми проти російської пропаганди: українці отримали нагороду від МЗС Литви (фото)
Учасників інтернет-спільноти вшанували Зіркою литовської дипломатії за внесок в інформаційну боротьбу. І хоча це не військовий альянс, як співзвучна НАТО, у NAFO теж є своя 5-та стаття.
Інтернет-спільноту NAFO "Fellas" (North Atlantic Fella Organisation або "Північноатлантична організація "Fella") було створено задля боротьби з російською пропагандою за допомогою собачих мемів, тепер автори проєкт отримали нагороду від литовського міністерства закордонних справ. Про це повідомляє Sky News.
Учасники інтернет-спільноти отримали за свій внесок у боротьбу з пропагандистами РФ Зірку литовської дипломатії.
"Приятелі" беруть участь в інформаційній війні з перших днів повномасштабного російського вторгнення і вже зібрали щонайменше мільйон доларів для української армії.
Починалося все з того, що зграя мультиплікаційних собак сіба-іну тролила російських чиновників у Twitter.
Першим постраждав політик Михайло Ульянов, який вирішив посперечатися з аватаркою-собакою в мережі мікроблогів і попутно пояснити повномасштабне вторгнення обстрілами з боку України.
Відповідь Ульянова перетворилася на мем і перекочувала на футболки та інший мерч NAFO — кошти від продажу йдуть на допомогу Україні.
NAFO розвинулося в глобальну спільноту з тисячами учасників, його діяльність відзначили відомі політики, як-от очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес та естонська прем'єрка Кая Каллас.
Представники Литовського МЗС підтвердили, що NAFO отримала від них нагороду за "креативну і новаторську боротьбу проти пропаганди".
Хоча це і не військовий альянс, як співзвучна НАТО, у NAFO теж же є своя 5-та стаття.
Щойно комусь з учасників загрожує небезпека, або виявляється елемент російської пропаганди, інші приходять на допомогу за хештегом #article5.
Нагадаємо, що 8 липня, у день народження головнокомандувача Валерія Залужного, у мережі з'явилися меми з ним.
Також повідомлялося, що безліч мемів публікували і після атаки дронів на Кремль.