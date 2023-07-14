Незважаючи на отримання оплати: РФ досі не надіслала Ірану обіцяні Су-35, - ЗМІ

За словами іранського генерала, РФ отримала гроші за партію винищувачів Су-35 і не поставила їх протягом року. Водночас іранці кажуть, що їх "просто використали".

Іранський бригадний генерал Хамід Вахеді заявив, що РФ отримала повну суму грошей за винищувачі Су-35, які хотів придбати Іран. Винищувачі мали бути поставлені у 2023 році, але наразі немає надії, що вони таки надійдуть. Про це повідомило видання Bourseand Bazaar.

Як з'ясувалось, останні кілька тижнів в Ірані очікували "неминуче постачання" Су-35. Тому Вахеді прямо відповів, що очікувати їх не варто. За його словами, високопосадовці ухвалили рішення щодо літаків — вони дійсно потрібні, але "ми не знаємо, коли вони будуть додані до нашої ескадрильї".

У матеріалі пояснюють, що Іран намагається оновити військово-повітряні сили, які складаються зі старих американських літаків. З цією метою вони звернулись до Росії — хотіли придбати 50 винищувачів Су-35.

Крім плати за винищувачі, російська влада хотіла дрони-камікадзе — і вона почала їх отримувати з осені 2022 року. Вже пройшов майже рік, а жодного Су-35 в Ірану не з'явилось, вказує автор.

Також видання спробувало пояснити деталі відносин між Іраном та Росією.

Вказується, що Росія потребувала допомоги Ірану на певному етапі війни з Україною. І вона цю допомогу отримала. Водночас Іран, схоже, просто використовують, нічого не даючи на заміну.

Одна з можливих причин — нібито співпраця РФ з Ізраїлем, ідеться у статті іранського видання. Вважають, що російські урядовці настільки тісно контактують з ізраїльськими очільниками, що заради цього не виконують зобов'язання, взяті перед Іраном.

Тут варто наголосити, що Іран, починаючи з 90-х рр. минулого століття, підтримував терористів Хезболла та Хамас, які регулярно атакують Ізраїль. Крім того, у 2018 році відбулась коротка 5-тигодинна сутичка між двома країнами, коли вони обмінялись повітряними ударами. Зараз Іран продовжує нарощувати свою військову потужність, загрожуючи сусідній країні війною. Зі свого боку, час від часу по території Ірану наносяться удари, які завдають шкоди його військово-промисловому комплексу.

Тим часом Іран, контактуючи з РФ, втратив тричі: він не має Су-35, витратив гроші, втратив залишки репутації, бо його звинувачують у продажу дронів-камікадзе.

Що таке винищувач Су-35

Су-35 — багатоцільовий винищувач, який почали випускати у РФ, починаючи з 2008 року. Літак здатен розганятись до швидкості 2500 км/год і може запускати 12 ракет різного типу, а також озброєний авіаційною гарматою.

Станом на 2023 рік у складі ЗС РФ було 99 винищувачів. Водночас протягом війни з Україною вона втратила чотири літаки такого типу — згідно з даними ORYX. Водночас в одному випадку Су-35 програв двобій з Міг-29, у другому — у нього влучила ракета Су-35.

У мережі можна відшукати орієнтовну вартість винищувача Су-35 — він коштує від 98 до 102 млн дол. Якщо Іран планував купити 50 літаків, то він сплатив Росії 5 млрд дол. І вже рік не може отримати товар, за який заплатив.

Нагадуємо, іранські вантажні літаки кожні 2-3 тижні приземляються в російських аеропортах. Згідно з розвідданими, вантаж літаків — дрони-камікадзе, на які РФ наліплює позначки "Герань-2" і відправляє в Україну.

Крім того, Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, повідомив, що є й інший шлях постачання "шахедів". За його словами, вони можуть надходити до РФ через Каспійське море.