Іран та Росія: проблема солідарності між вигнанцями

Відносини РФ з Іраном на тлі повномасштабного вторгнення в Україну змінилися з відверто недружніх до близького партнерства. Виникає питання: як діяти Заходу у відповідь на зближення двох режимів?

31 березня 2023 року Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики Росії, в якій проголошується "формування більш справедливого багатополярного світоустрою". Концепція наголошує на намірі Москви зміцнювати зв'язки з далеким зарубіжжям, зокрема, "розвивати повномасштабне і довірливе співробітництво" з Іраном та іншими державами, незадоволеними політикою Заходу щодо них. Попри те що російсько-іранська дружба міцніє вже не перший рік, цей документ свідчить про поглиблення альянсу, особливо у зв'язку з війною в Україні.

Це партнерство – не просто взаємовигідний союз, а складні та багатогранні відносини з довгою історією. Протягом останніх 20 років Росія та Іран дотримувалися спільних поглядів на багато глобальних проблем і справ. Насамперед їх пов'язує спільна неприязнь до "колективного Заходу", чиї цінності та стратегічні цілі являють, на їхню думку, ідеологічний виклик, здатний поставити під загрозу їхню соціальну згуртованість і політичну стабільність. Росію та Іран також об'єднує спільна турбота про виживання режиму. Обидва режими мають справу із внутрішніми потрясіннями і міжнародними санкціями, що змусило їх розробити дзеркальні наративи, в центрі яких – стійкість, самодостатність і опір. Це привело до зближення двох держав.

Не бажаючи протистояти цьому партнерству військовим шляхом, західні країни проводять політику санкцій, економічного розриву та дипломатії, спрямовану на ізоляцію цих двох країн. Коментатори та офіційні особи характеризують Іран і Росію як "держави-вигнанців" для Заходу. Однак оголошення Росії та Ірану "вигнанцями" та їхня економічна ізоляція не обов'язково зроблять їх такими. Від початку 2000-х років Іран і Росія працювали в тандемі над створенням глобальної мережі солідарності з іншими країнами, відлученими від західних держав, як-от Венесуела, Сирія та Північна Корея, що сприяло їхній стійкості. Попри "максимальний тиск", який чинить, наприклад, адміністрація Дональда Трампа на Іран або європейські "санкційні пакети" на Росію, західним державам не вдалося ані змінити стратегічний курс цих режимів, ані повністю позбавити їх внутрішньої та міжнародної підтримки.

Тому Заходу слід замислитися над тим, наскільки ефективною є така політика остракізму. Хоча західні держави, безумовно, повинні захищати свої інтереси та цінності, вони також повинні визнати, що, можливо, їм не вдасться розділити Іран і Росію. Натомість західні держави мають культивувати "стратегічне терпіння": малопродуктивно вступати в діалог із Росією та Іраном, так само як і відповідати на їхні провокації. Таке протистояння в кінцевому підсумку підтверджує їхні наративи.

Заходу варто дотримуватися тристороннього підходу: по-перше, застрахуватися від загроз із боку цих режимів шляхом посилення стримування, підвищення стійкості та готовності до непередбачуваних обставин; по-друге, залучити на свій бік діаспори й громадянські суспільства цих двох країн, щоб роз'яснити, що вони виступають не проти своєї батьківщини або співгромадян, а проти режимів, що пригноблюють їх; по-третє, продовжити взаємодію із клубом "нейтральних держав", що надають життєво важливу підтримку цим режимам.

Росія та Іран: від ворогів до партнерів

Росія та Іран є дещо несподіваними політичними союзниками, якщо врахувати, що в їхніх відносинах історично присутні серйозні протиріччя. Після приходу до влади Петра I і падіння Сефевідів у XVIII столітті династії Російської та Перської імперій, що змінювали одна одну, перебували в основному у ворожих відносинах, які були позначені п'ятьма війнами, що завершилися перемогою Росії.

Протягом усього XX століття зміна режимів у Росії та Ірані – утворення Радянського Союзу, прихід до влади династії Пехлеві, а потім Ісламської Республіки Іран – призводила до ворожих відносин між двома державами. Тільки в епоху Горбачова, з 1985 до 1991 року, Москва і Тегеран почали розвивати дипломатичні, військові та економічні зв'язки, що включають продаж зброї і співробітництво в галузі цивільної ядерної енергетики.

У 1990-ті роки відносини між Росією і Тегераном змінювалися із тим, як пострадянська Росія прагнула до побудови тісніших відносин зі США. У 1995-2000 роках Росія призупинила торгівлю сучасними озброєннями з Іраном, щоб послабити тиск з боку Вашингтона у зв'язку з ядерними амбіціями Тегерана.

Однак після приходу до влади у 2000 році Путін змінив своє ставлення до Ірану. Він відновив продаж зброї Ірану і 2001 року уклав 20-річну угоду про співпрацю з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Викриття секретної ядерної програми Ірану на початку 2000-х знову створило Москві проблеми у відносинах зі США, і Путін обмежив відносини з Ісламською Республікою. Він і його уряд також підтримали кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, що вимагають від Ірану призупинити програму збагачення урану. Занепокоєння Москви посилилося 2009 року, коли США, Велика Британія і Франція розкрили плани Тегерана з будівництва другого збагачувального комплексу. Росія за президента Дмитра Медведєва ввела додаткові санкції, включно із забороною на продаж Тегерану систем С-300.

Однак у першому десятилітті XXI століття стало дедалі очевиднішим, що Росія та Іран відчувають схоже невдоволення міжнародною системою і ставлять перед собою мету щодо зміни регіональних порядків. Іран, президентом якого з 2005 по 2013 рік був жорсткий консерватор Махмуд Ахмадінежад, зайняв конфронтаційну позицію щодо Заходу і проводив опортуністичну регіональну політику. Він скористався хаосом в Іраку і Лівані, щоб зміцнити свій вплив через своїх посередників у цих країнах, зокрема через шиїтські воєнізовані формування, такі як "Хезболла" або "Асаїб Ахл аль Хак". У Росії Путін обурювався хвилею антирежимних виступів у Центральній Азії, відомих як "кольорові революції", і розширенням НАТО на схід у колишніх радянських республіках, яке він сприймав як ворожість до Росії, підбурювану США. Як він заявив на своїй щорічній пресконференції в грудні 2021 року: "Ви обіцяли нам у 1990-х роках, що [НАТО] не просунеться на Схід ні на дюйм. Ви нас безсовісно обдурили".

Від однодумців до братів по зброї

Характер співпраці Росії та Ірану змінився під час громадянської війни в Сирії. У контексті "арабської весни", унаслідок якої на початку 2010-х років в арабському світі скинули кількох автократів, Іран і Росія не хотіли, щоб президента Сирії Башара Асада та його уряд спіткала та сама доля. Обидва режими підтримують зв'язки з режимом Асада з 1970-х років, а географічне положення Сирії робить її вкрай важливою для обох режимів: для Росії вона забезпечує єдиний безпосередній вихід до Середземного моря через військово-морську базу Тартус, а для Ірану країна слугує сухопутним зв'язком між Іраком і Ліваном – двома країнами, які перебувають під сильним іранським впливом.

У 2013 році Іран і Росія отримали підтвердження того, що західні країни не вступатимуть у військову конфронтацію з режимом Асада після відступу адміністрації Барака Обами від "червоної лінії" щодо хімічної зброї. Дорогу на Дамаск було відкрито. У 2015 році дві країни ухвалили рішення координувати свої військові операції в Сирії — у вересні 2015 року Росія вступила в сирійську війну з Іраном як союзник, змінивши баланс сил.

Стратегічний успіх на полі бою, коли вдалося зупинити цілу низку збройних опозиційних угруповань і відвоювати значні території, зміцнив Росію та Іран у їхній впевненості у власній військовій перевазі.

Стратегічне партнерство вигнанців

У контексті війни в Україні ці два режими сьогодні співпрацюють тісніше, ніж будь-коли. Хоча Росія довго зберігала перевагу у двосторонніх відносинах, як військовий та економічний гравець, а також ключовий експортер нафти і газу, її боротьба за перемогу в Україні призвела до зміни балансу у відносинах. Тепер Москві довелося звернутися за допомогою до Тегерана.

У липні 2022 року Путін відвідав Іран, що стало його першою поїздкою до зарубіжної країни за межами колишнього Радянського Союзу після початку війни в Україні. Там він отримав потужну підтримку своєї війни: Хаменеї висловився у різкій формі, заявивши, що протистояння Росії з НАТО є "оборонним актом". Іран надав Росії сотні безпілотників і направив до Криму інструкторів із Корпусу вартових ісламської революції для навчання російських збройних сил ведення бойових дій за допомогою БПЛА. Натомість Ісламська Республіка, ймовірно, отримує складні військові платформи, включаючи супутникові знімки, винищувачі четвертого покоління Су-35 та системи ППО.

Крім війни, Москва і Тегеран також працюють над зміцненням 20-річного стратегічного партнерства, яке повинно оновити угоду, підписану 2001 року. Дві країни підписали ключовий меморандум про взаєморозуміння між російським державним енергетичним гігантом "Газпром" і Національною іранською нафтовою компанією з експорту скрапленого природного газу, а також встановили прямі зв'язки між своїми банківськими системами.

Однак поглиблення двосторонніх відносин недостатньо для того, щоб ці країни змогли протистояти впливу західних санкцій і остракізму. Тому для обходу санкцій і зміцнення багатостороннього порядку ці дві країни вдаються до багато в чому схожої стратегії.

Глобальна мережа солідарності

Щоб нівелювати наслідки санкцій і політики остракізму, обидві країни прагнули створити власні міжнародні мережі солідарності. Спільно або паралельно вони діяли за двома напрямами: зверталися до Сходу і використовували невдоволення інших країн наявним міжнародним порядком.

По-перше, із тим, як Росія та Іран ставали вигнанцями для Заходу, вони прагнули зміцнити партнерські стосунки на півдні та сході. Іранська стратегія "Погляд на Схід" (Negah-e beh sharg) була розроблена під мандатом Ахмадінежада в 2005 році, а російська стратегія "Поворот на Схід" оголошена Путіним у 2012 році.

Нині Китай є найпотужнішим партнером обох режимів. Пекін залишив Росії та Ірану можливість вести їхні власні локальні війни – в Сирії та Україні, не беручи в них безпосередньої участі і не втручаючись, але й не зберігаючи нейтралітету. Китай є головним бенефіціаром демпінгових нафти і газу, які Іран і Росія не можуть експортувати в інші країни через міжнародні санкції. Спонсорування Китаєм зближення Ірану і Саудівської Аравії та візит генерального секретаря КНР Сі Цзіньпіна до Москви також є явними ознаками підвищення авторитету Китаю як "головної євразійської держави". Таким чином, іранський і російський режими будуть дедалі більше залежати від Китаю в питаннях свого виживання.

Росії та Ірану також вдається підтримувати збалансовані відносини як з Пакистаном, так і з Індією. Росія стала головним постачальником нафти в Індію у 2022 році, залишаючись основним постачальником зброї для Індії, але при цьому підтримуючи тісні відносини з Пакистаном. Торгівля Ірану з Індією та Пакистаном постраждала від американських санкцій, але вона залишається значною і зростатиме. Тегеран також має спільні інтереси з Нью-Делі в Афганістані та в галузі регіональних зв'язків, зокрема через стратегічно важливий порт Чабахар, розташований на березі Індійського океану, де Індія побудувала два термінали.

По-друге, Росія та Іран намагаються використати невдоволення існуючим міжнародним порядком у країнах Латинської Америки, Африки та Азії з низьким і середнім рівнем доходів, відомих як "глобальний Південь". Обидві країни мають довгу історію співпраці з такими країнами, як Північна Корея і Білорусь, які вважаються вигнанцями у світовому дипломатичному співтоваристві. Однак в останнє десятиліття обидві країни спрямували особливі зусилля на створення альянсів у Латинській Америці та Африці. У першому випадку вони встановили тісні зв'язки з Венесуелою. У 2022 році три країни провели спільні навчання, а Каракас і Тегеран підписали 20-річний план співпраці. Головними союзниками Москви і Тегерана в регіоні також є Нікарагуа, де в червні перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, і Куба.

Росія та Іран також активно намагаються розвивати свій вплив на африканському континенті. Обидві країни переслідують три основні цілі.

По-перше, вони хочуть підтримувати тісні економічні та політичні відносини з такими регіональними державами, як Нігерія, яка підписала угоди про військове співробітництво як з Іраном, так і з Росією, Алжир і ПАР.

По-друге, багаті на ресурси країни, такі як Ангола, Мозамбік і Екваторіальна Гвінея, – колишні партнери СРСР, які досі залишаються великими покупцями російської зброї.

Нарешті, обидві країни націлені на нестабільні режими, де вони можуть представити себе як гаранта останньої надії, як це зробила Росія з Суданом 2017 року, з Центральноафриканською Республікою 2020 року і з Малі 2021 року, використовуючи найманців із групи Вагнера. Іран також використовував слабкі місця Сомалі та Еритреї, отримуючи плацдарми та економічні поступки в обмін на гарантії безпеки.

Чи може Захід обмежити "партнерство між вигнанцями"?

Спроби вбити клин між Іраном і Росією не закінчилися успіхом, оскільки спільні інтереси двох країн значно переважують їхні розбіжності. Тому "партнерство вигнанців" між Іраном і Росією, найімовірніше, збережеться доти, доки існують нинішні режими.

З огляду на стійкість цих режимів західні країни повинні не сидіти склавши руки, а проявити "стратегічне терпіння" і визнати, що у них мало важелів для зміни стратегічного шляху, обраного Росією та Іраном. Замість цього їм слід переспрямувати свою енергію на сторони, які можуть реально вплинути на ці режими: громадянські суспільства в Росії та Ірані, а також глобальних партнерів, які підтримують ці два режими.

Нарощувати стратегічне терпіння, стримування і стійкість

Під час роботи з режимами, які прагнуть привернути до себе увагу світової громадськості, західні країни повинні уникати взаємодії з ними, що дає їм змогу або "зберегти", або "втратити обличчя". У першому випадку вони потурають ворожим режимам, у другому – підбадьорюють їх. Мінська угода 2015 року з Росією про припинення війни в Україні або переговори з Іраном щодо його ядерної програми показують, що взаємодія може уповільнити, але не змінити плани цих режимів. Це відбувається не тому, що ініціативи були помилковими, а тому, що самі режими не запрограмовані на поступки та компроміси. Тому замість того, щоб домагатися зміни поведінки, західні держави повинні проявляти "стратегічне терпіння", тобто зберігати позицію сили, уникаючи політичних кроків, що могли би підживити наративи Москви та Тегерана щодо ворожості Заходу стосовно них.

Водночас західні країни повинні застрахуватися від найгостріших загроз їхній безпеці з боку Ірану та Росії. Для цього необхідно вжити широкий спектр зусиль, починаючи з надійного ядерного стримування, включно з подальшим розгортанням авіаносців і розміщенням у регіоні літаків подвійного призначення, попри пріоритет, який Сполучені Штати віддають Індо-Тихоокеанському регіону. Це також потребуватиме розв'язання технологічних проблем шляхом розроблення нових високопотужних засобів, таких як гіперзвукова зброя і зброя спрямованої енергії, а також безпілотні літальні апарати. Нарешті, необхідне підвищення стійкості до кібернетичних і гібридних загроз, а також боротьба з кампаніями з дезінформації та дестабілізації.

Переспрямувати енергію на громадянські суспільства та "держави, що коливаються"

Як стверджує Агата Демаре у своїй книжці "Удар у відповідь", спроби відокремити людей від їхніх режимів за допомогою санкцій, які впливають на їхнє повсякденне життя, зазвичай налаштовують людей проти держави, що запровадила санкції. Західні держави повинні переглянути свій підхід і підтримати громадянське суспільство в Ірані та Росії, яке стане ключем до можливих змін у разі ослаблення або краху цих режимів. Зміцнення громадянського суспільства може бути досягнуто завдяки більш вивіреним публічним комунікаціям, які чітко проводять відмінність між населенням і режимами, або завдяки більш активній взаємодії з діаспорами обох країн.

Нарешті, якщо західні держави дійсно хочуть, щоб російські та іранські режими стали вигнанцями, вони повинні взаємодіяти насамперед із тими країнами, для яких Росія та Іран залишаються ключовими союзниками. США та їхні найближчі партнери повинні орієнтуватися на великі "держави-гойдалки": країни, які цінують ліберально-демократичні стандарти і водночас із розумінням ставляться до невдоволення Росії або Ірану наявним міжнародним порядком. До цього клубу входять вісім країн "Великої двадцятки": Аргентина, Бразилія, Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Туреччина і ПАР. Це великі економіки і держави, що зростають, на які Москва, Пекін і Тегеран тією чи іншою мірою активно намагаються впливати.

Як зазначають Тім Свейс і Майкл Дж. Мазарр у своїй статті "Mind the Middle Powers" на сайті War on the Rocks, західним державам необхідно перебудувати свої стосунки з цими країнами "у бік більш інклюзивного і менш примусового підходу", розглядаючи їх як рівних, а не як змінні в системній конкуренції. Їхня взаємодія із Заходом не повинна нагадувати "нову холодну війну", що змушує країни приймати ту чи іншу сторону за допомогою "пряників і батогів". Навпаки, це має бути стратегічний діалог, спрямований на те, щоб краще зрозуміти основні мотиви, що спонукають держави-підкаблучники підтримувати зв'язки з Росією та Іраном, і оцінити, чи може Захід запропонувати щось більш привабливе.

У короткостроковій перспективі ці зусилля можуть не мати практично ніякого впливу, але в довгостроковій грі, яку ведуть Росія та Іран, вони завадять зміцненню "багатопартійного порядку", який будують ці два режими.

Про авторів

Матьє Друен – запрошений науковий співробітник програми з Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). До приходу в CSIS пан Друен обіймав посаду заступника начальника відділу стратегічних питань у Міністерстві Європи та закордонних справ Франції (МЗС). Раніше він працював у посольствах Франції в Кувейті, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ніколь Граєвскі – постдокторантка програми Стентона з ядерної безпеки в проєкті "Управління атомом" Белферського центру з науки і міжнародних відносин при Гарвардській школі Кеннеді. Вона отримала ступінь доктора філософії в галузі міжнародних відносин і магістра в галузі досліджень Росії та Східної Європи в Оксфордському університеті.