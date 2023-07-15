"Непоступливий характер": у Росії відсторонили генерала, який відповідав за Бахмут, — військкори

Російські блогери стверджують, що командира тульської 106-ї дивізії, генерал-майора Володимира Селіверстова відсторонили через свої сперечання з командуванням ЗС РФ.

Російського генерал-майора Володимира Селіверстова відсторонили від посади командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ. Про це 15 червня повідомляє російський провідний Telegram-канал "Военный обозреватель".

Зазначається, що наразі причина його відсторонення невідома, проте можливим приводом для цього став "непоступливий характер" командира, який "не звик мовчати під час обстоювання питань стосовно свого особового складу".

За даними російського Telegram-каналу, Селіверстов брав активну участь в операціях Збройних сил РФ на чолі 106-ї дивізії ВДВ від самого початку вторгнення в Україну.

"Спочатку це був Київський напрямок, де тоді ще полковник Селіверстов також не завжди був згоден з рішеннями штабу ВДВ. А з січня цього року вже генерал-майор Селіверстов зі своєю дивізією виконує завдання на Бахмутському напрямку", — пише канал.

Також блогери зазначають, що за час служби Селіверстова йому не було присуджено жодної державної нагороди за умови, що він має звання "Герой Росії", а також є кавалером ордена "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня з мечами, а також двох орденів Мужності та медалі "За відвагу".

"Чистки" в Міноборони РФ

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