Артилерія РФ більше не перевершує українську: аналітик про результати роботи ЗСУ на Запоріжжі

На думку Юліана Репке, російська ППО не здатна протистояти високоточній артилерії НАТО, яку мають у своєму розпорядженні ЗСУ на півдні країни.

Військовий аналітик Юліан Репке вважає, що російська армія більше не перевершує ЗСУ в далекобійній артилерії на Запорізькому фронті. Такого висновку експерт дійшов після перегляду відео, на якому ракета РСЗВ HIMARS знищує російську далекобійну гармату "Гіацинт-Б" калібру 152 мм. Про це повідомляє Bild.

Репке зазначає, що подібні ролики зі знищенням російської артилерії з'являються дедалі частіше, що свідчить про слабкість російської ППО проти високоточної артилерії НАТО калібру 155 мм і керованої реактивної артилерії (HIMARS, M-270, Mars-II).

"Залишається питання, як довго Росія зможе витримувати смертоносну точність українських атак", — зазначає експерт.

Репке також нагадує, що відсторонений раніше від посади командувач 58-ї армії генерал-майор Іван Попов відзначав слабкі місця російської артилерії. Військовий доповідав начальству про відсутність контрбатарейної боротьби у ЗС РФ, артилерійської розвідки, а також масової загибелі бійців унаслідок атаки ЗСУ.

Експерт не виключає, що генерал-майор міг перебільшити масштаб трагедії, однак той факт, що російська далека артилерія слабшає, заперечувати неможливо. Репке також зазначив, що порівняно з минулим літом ЗСУ вдалося наростити кількість снарядів, завдяки чому ЗСУ знищує потужні далекобійні знаряддя Росії на Запорізькому фронті.

"Їх залишилося, ймовірно, кілька десятків, але і їхня доля, схоже, вирішена", — резюмує Репке.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо про відсторонення командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Івана Попова. Військовий доповідав начальству про проблеми російської армії, що, ймовірно, стало причиною його відсторонення. Йшлося про відсутність контрбатарейної боротьби, станцій артрозвідки, а також значні втрати бійців унаслідок ударів артилерії ЗСУ.

Також 15 липня в Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці Національної гвардії України штурмують позиції російських окупаційних військ у Запорізькій області.