Тікав і ховався в кущах: у ЗСУ показали, як знищили танк РФ під Бахмутом (відео)

Українські бійці завдали кілька артилерійських ударів по цілі, після чого російський танк разом з окупантами загорівся.

Бійці підрозділу "Крила" 3-ї окремої штурмової бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади показали, як знищили російський танк Т-80БВ під Бахмутом. Відео опублікували в Telegram-каналі підрозділу "Крила".

На записі, зробленому з висоти пташиного польоту, видно, як після атаки з боку українських позицій окупанти на танку намагаються "втекти" в тил. Т-80БВ долає відстань у два кілометри, після чого ховається в кущах.

"Але сховатися від нас не вийде", — коментують українські захисники відеозапис. Після чого на зйомках видно, як у танк прилітає снаряд. Окупанти намагаються покинути машину. На одному з бійців ЗС РФ запалюється форма. Військовий падає на землю, намагаючись загасити вогонь, на допомогу йому прибігає товариш. У цей час ЗСУ завдають контрольного удару і танк загоряється.

"Наїздився, спіймали тебе. Думав не зловимо?", — коментують українські бійці відеозапис.

Нагадаємо, раніше українські військові точним попаданням знищили російський танк зі складу 291-го полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії на Запорізькому напрямку. Судячи з фотографій, двоє російських танкістів згоріли живцем після вибуху. Український військовий журналіст Юрій Бутусов, проаналізувавши знімки, зазначив, що на танку було встановлено так званий "мангал" — захист від ракет комплексу Javelin. Система, у разі ураження, ускладнює вихід із танка. З цієї причини врятуватися вдалося тільки командиру. А навідник і механік-водій згоріли живцем.

Фокус 14 липня писав про те, що військові контррозвідники СБУ ліквідували три одиниці важкої бронетехніки, серед якої Т-90М і Т-90. Також було знищено спостережний комплекс "Муром", протитанкову гармату, розрахунок FPV-дронів, 4 бойові машини піхоти і 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітну установку, 2 склади боєприпасів і 17 одиниць автомобільної техніки, а також 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА та інше.

Також Фокус повідомляв 14 липня, що в українських військових на передовій з'явилися шведські танки Stridsvagn 122, що нагадують Leopard 2A5.