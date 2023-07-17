"Тиждень не задався": Сенцов потратив під артобстріл та був поранений уламками (фото)

Український режисер розповів, що захисникам врятувала життя БМП Bradley. Зі слів Олега Сенцова, частина уламків "залишиться з ним назавжди".

Український режисер та колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов отримав поранення на передовій. Деталями він поділився 17 липня у соцмережах.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл", — написав Сенцов.

Знімок, опублікований Олегом Сенцовим Фото: Facebook/Олег Сенцов

Він зазначив, що українських бійців врятувала основна бойова машина піхоти (БМП) M2 Bradley. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє захисників. Зі слів режисера, більшість пошкоджень завдали уламки.

"З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", — розповів Сенцов.

Він повідомив, що життя побратимів також врятовані, та подякував запорізьким лікарям за допомогу.

Пост Олега Сенцова від 17 липня Фото: Скріншот

Нагадаємо, 8 липня Олег Сенцов отримав контузію під час бою за важливий для контрнаступу ЗСУ рубіж. Внаслідок поранення режисер опинився у лікарні, де його стан покращився.

13 липня Олег Сенцов, госпіталізований через контузію, приїхав додому, щоб провести свій День народження з дружиною та сином. Вероніка Вельч поділилась зворушливим фото захисника з дитиною на руках.

14 липня Олега Сенцова нагородили найвищою відзнакою Франції — Орденом Почесного легіону. Режисер пообіцяв з’явитися на врученні у Софіївському соборі навіть попри отриману на полі бою контузію.