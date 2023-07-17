Заховатися не вийшло: тероборонівці знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М" (відео)

Російська система здатна виявити людину на відстані до 10 км. За допомогою тепловізора "Муром-М" фіксує техніку навіть у темну пору доби.

Розрахунок ударних безпілотників 103-ої окремої бригади територіальної оборони успішно ліквідував комплекс відеоспостереження типу "Муром-М" військ РФ. Подробиці повідомили у Facebook підрозділу.

Російські загарбники намагалися добре замаскувати позицію, але їм цього зробити не вдалося. Воїни бригади зафіксували роботу системи та ефектно впорались із завданням.

Втрата комплексу вплинула на спроможності росіян. Ураження комплексу "Муром-М" значно знизило можливості російських військ візуально контролювати дії наших підрозділів.

"Крок за кроком наближаємо нашу Перемогу! Слава Україні!" — йдеться у дописі.

Комплекс "Муром-М": функціонал та призначення

Комплекс автоматизованого відеоспостереження "Муром-М" призначений для реалізації візуального спостереження на великій відстані, оснащений тепловізором та камерою з опцією зуму. Система здатна працювати з високих об’єктів, таких як елеватори, щогли чи вежі. "Муром-М" може виявити людину на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою тепловізора, спроможний зафіксувати російську техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню.

Нагадаємо, 13 липня український дрон знищив комплекс "Муром-М" на Херсонщині. Російські військові розгорнули систему і цілодобово стежили за пересуваннями Сил оборони, але згодом залишилися без цієї системи.

Також 13 липня стало відомо, військові з підрозділу "Крила" ГУР знищили "Муром-М". За допомогою дронів-камікадзе ліквідували кілька систем спостереження російських окупантів. До безпілотних летальних апаратів українські захисники прикріпили значну кількість вибухівки.