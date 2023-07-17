"Збила РФ, убивши 298 людей": у річницю трагедії Кулеба нагадав про крах рейсу MH17 (відео)

Міністр закордонних справ України переконаний, що відповідальність Росії — неминуча. Дмитро Кулеба показав, як ворожа пропаганда пропонувала все нові версії щодо знищення літака.

17 липня 2014 року російські загарбники завдали удару по цивільному пасажирському літаку. В річницю трагедії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що винні в загибелі сотень людей мають відповісти за скоєне.

"Росія збила MH17 дев’ять років тому, убивши всіх 298 людей на борту", — нагадав голова МЗС.

Кулеба опублікував нарізку заяв російських пропагандистів, які свідчать про регулярну зміну версій, що транслювалися по телебаченню.

"Вона (РФ, — ред.) роками брехала про трагедію, намагаючись ухилитися від відповідальності, доки голландський судовий процес не оголосив правду", — підкреслив міністр.

Посадовець заявив, що Україна сумує за жертвами рейсу MH17, і зазначив, що "відповідальність за російські злочини неминуча".

Нагадаємо, 25 січня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію винною у відмові розслідувати належним чином крах MH17. РФ, за висновком обвинувачів, належить основна роль у катастрофі, а Кремль цілеспрямовано дезінформує суспільство.

В Об'єднаній розслідувальній групі JIT заявляли, що рішення про надання проросійським бойовикам ЗРК "Бук-М1" ухвалив особисто президент РФ Володимир Путін.

Раніше, у 2022 році, у Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ) визнали, що літак Boeing-777 рейсу MH17 імовірно був збитий російською ракетою "Бук".