Пропонував "топити дітей" України: Британія ввела санкції проти пропагандиста Красовського

У новому санкційному списку Британії — журналіст Красовський, який у прямому ефірі закликав "топити українських дітей". Разом з ним до списку потрав дитячий табір "Артек", також причетний до злочинів проти дітей.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив про 14 росіян, які потрапили до нового санкційного списку Британії. У списку — російський пропагандист Антон Красовський, низка інших громадян РФ, а також дитячий табір "Артек". Відповідна інформація опублікована на сайті британського уряду.

У документі, оприлюдненому пресслужбою уряду, наводяться імена підсанкційних громадян РФ, коротко описується їхня діяльність та вказується, які саме обмеження накладають.

Щодо Антона Красовського вказується, що він надавав підтримку та поширював ідеї захоплення території України, розпалював ненависть проти українців та підтримував політику щодо "викорінення української ідентичності". Покарання за подібні дії — замороження активів на території Британії, заборона в'їзду на територію Сполученого Королівства, обмеження "трастових послуг".

Зазначимо, Красовський — журналіст пропагандистської агенції Russia Today, який закликав "топити й спалювати" українських дітей — ці слова пролунали під час одного з прямих ефірів медійника. Після цього росіянина звільнили з місця роботи, але він продовжив вести антиукраїнську агітацію у соцмережах.

Разом з Красовським у списку ще кілька росіян, причетних злочинів проти українських дітей:

Сергій Кравцов — міністр освіти Росії, який впроваджував програму уряду РФ щодо "перевиховання" дітей, викрадених з окупованих територій;

Ксенія Мішонова — уповноважена з прав дитини у Московській області, яка підтримувала депортацію дітей і сприяла знищенню їхньої української ідентичності.

Також у переліку є російський пропагандист Антон Мамонов з телеканалу "Росія-1", гауляйтер окупованої частини Харківщини Віталій Ганчев, міністерка культури РФ Ольга Любімова та інші.

Окремо надається пояснення щодо санкцій, які накладені на дитячий табір "Артек". Щодо цієї установи вряд Британії наводить два аргументи:

безпосередньо брав участь у "перевихованні" депортованих українських дітей;

є юридичною особою, яка афілійована з російським урядом.

Зазначимо, згідно з даними порталу НАЗК, на Красовського накладено санкції Україною та низкою партнерів: ЄС, Британією, Канадою, Швейцарією, Новою Зеландією, Австралією. США та Японія санкцій на цю особу не накладали.

Після того, як у квіті 2023 року підірвався російський пропагандист Владлен Татарський, чоловік почав остерігатись за своє життя. При цьому поскаржився, що відтепер не може спокійно ходити вулицями.

Нагадуємо, українець опублікував світлини з польського міста Щецин — показав склади, заповнені російським алюмінієм. При цьому автор допису наголосив, що, схоже, санкції проти РФ не є настільки ефективними, як хотілося б.

Тим часом росіяни, які вирішили мандрувати Німеччиною автомобілем, почали відчувати певні незручності. Зокрема, зафіксовано близько десятка випадків, коли у них конфіскують авто. Німецькі правоохоронці зазначили, що діють відповідно до санкцій, накладених ЄС через вторгнення РФ в Україну.