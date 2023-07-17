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Майже як в Афганістані: ЗСУ озвучили кількість військ РФ на Лимано-Куп'янському напрямі (відео)

Фото: РИА Новости | Армія РФ сконцентрувала 100-тисячне військо

За словами речника ЗСУ Сергія Череватого, окупанти намагаються продемонструвати можливість наступати бодай десь після перехоплення Україною ініціативи під Бахмутом.

Російська армія зосередила понад 900 танків і 100 тисяч військових на Лимано-Купʼянському напрямі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

На Лимано-Купʼянському напрямі російські війська сконцентрували найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, приватні військові компанії, штурмові загони "Z", а також резерви. За словами Череватого, кількість окупаційних сил лише на 20 тисяч менше, ніж на піку радянських військ в Афганістані.

Окупанти зосередили понад:

  • 100 000 особового складу;
  • 900 танків;
  • 555 артилерійських систем;
  • 370 РСЗВ.

За словами речника, мета ворога — продемонструвати здатність вести наступальні дії після того, як ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом.

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Разом із тим українські оборонці не дають ворогу прорвати оборону. Військові акцентують увагу на збережені життя особового складу.

РФ сконцентрувала 100-тисячне військо на Купʼянсько-Лиманському напрямі
Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 липня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські війська перейшли в наступ на Купʼянському напрямку, щоб розгромити ЗСУ.

Також 17 липня експерти заявили, що українська артилерія завойовує перевагу над російською. Артилерія ЗС РФ методично вибивається.