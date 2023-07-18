Плацдарм біля Антонівського мосту: командування ЗС РФ усвідомлює вразливість флангів на півдні, — розвідка

На південних рубежах ЗС РФ ввели обмеження на боєприпаси. У такий спосіб росіяни намагаються зберегти можливість завдавати артилерійських ударів у відповідь.

Військове командування РФ занепокоєне ситуацією під Херсоном, оскільки ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Імовірно, окупанти побоюються за безпеку свого південно-західного флангу. Про це 18 червня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

У черговому звіті британська розвідка оцінила ситуацію на українському фронті. Повідомляється, що на різних ділянках протиборчі сторони досягли незначних успіхів. Російські війська робили спроби просунуться під Кремінною в районі Серебрянського лісництва, а Сили оборони атакували фланги під Бахмутом.

"Україна продовжує докладати значних зусиль у районі Бахмута, утримуваного російськими військами. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються," — йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку противник намагався атакувати, але без особливих успіхів.

Зі свого боку українські війська продовжують наступальні операції на двох напрямках, однак британська розвідка повідомляє, що бійцям Сил оборони навряд чи вдасться прорвати основні оборонні рубежі росіян.

Також було зазначено, що на південних ділянках фронту окупанти мають проблеми з боєприпасами.

"На цьому напрямку Росія, найімовірніше, ввела режим обмеження на снаряди для артилерії, намагаючись зберегти найважливіші вогневі можливості для ведення вогню у відповідь", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська активізувалися на Сватівському напрямку, де їм вдалося досягти тактичних успіхів. У такий спосіб окупанти намагаються відвернути увагу від невдач на флангах під Бахмутом.