"Справа честі": Сирський озвучив плани про звільнення Бахмута

Під час оборони міста на Донеччині загинуло багато побратимів, тому його звільнення є стратегічно важливим завданням, каже командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в інтервʼю для BBC назвав основні переваги ЗСУ над ЗС РФ та розповів про хід контрнаступу.

Український офіцер каже, що український контрнаступ йде повільніше, ніж багато хто сподівався. І на це є декілька причин — мінування та оборонні загородження, які місяцями будувала РФ. Тому швидких результатів досягти майже нереально. Проте на думку Сирського, Україна має одну суттєву перевагу над окупантами.

"Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдат один до одного є сильною стороною нашої армії", — сказав генерал.

І він додав, що це сильно контрастує з тим, що є у військах РФ, де переважає військова ієрархія. Окрім цього Сирський каже, що відвоювання Бахмута є для нього справою честі, бо там було втрачено багато побратимів. Повернення міста має стратегічне значення — як ворота до інших ключових міст регіону.

Також командувач 57-ї бригади ЗСУ полковник Бакулін каже, що Україні потрібні касетні боєприпаси, щоб завдати максимальної шкоди російській піхоті. Проте вони не вирішать всіх проблем на полі бою. За словами Сирського, касетні боєприпаси будуть готові до використання протягом кількох днів.

Нагадаємо, 18 липня в ЗСУ заявили, що армія просунулась ще на сотні метрів в районі Бахмута.

17 липня бійці показали знищення російського танку Т-90М "Прорив".