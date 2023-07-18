Південна Корея завершила розробку балістичної ракети Hyunmoo-V з дальністю понад 3000 км

В арсеналі Сеула є ціле сімейство ракет Hyunmoo, які є основною силою для стримування ворогів.

Компанія Hanwha Aerospace завершила розробку балістичних ракет середньої дальності Hyunmoo-V. Про це повідомляє видання Naval News.

Згідно з джерелами видання, компанія-розробник буде готова розпочати серійне виробництво балістичні ракети вже до кінця 2023 року. Потужності виробництва мають дозволити виготовляти до 70 ракет на рік. Армія Південної Кореї планує закупити до 200 ракет Hyunmoo-V.

Ракета Hyunmoo-V хочуть встановити на бойові кораблі

Також нову ракету планують встановити на майбутній ударний ракетний корабель, який розробляється підрозділом Hamwha Ocean. Відомо, що ракета матиме дальність понад 3000 км з легкою бойовою частиною. Дальність з важкою бойовою частиною буде обмежена на рівні 300 км. В жодному з випадків точна вага боєголовки не називається.

Особливістю Hyunmoo-V є те, що вона використовує технологію "холодного" старту — ракета вистрілюється з пускової установки, а двигун запускається пізніше. Цілями для балістичної ракети будуть підземні командні центри противника, ракетні бази та інші підземні обʼєкти. Для проникнення під ґрунт боєприпас створили з важких та міцних сплавів. Зазначається, що перша версія ракети Hyunmoo-I була створена в 1986 році, і з того часу Hanwha Aerospace постійно розширює сімейство ракет. Вони є найпотужнішою стратегічною зброєю в арсеналі Південної Кореї.

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