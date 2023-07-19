Зрив зернової угоди: ЄС хоче збільшити експорт агропродукції України наземним шляхом

Вихід РФ із зернової угоди, це — найгірше, що міг зробити Путін, вважає Жозеп Боррель. В ЄС шукають інші шляхи експорту українського зерна.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на полях саміту блоку з країнами Латинської Америки та Карибського басейну 17 липня заявив, що Європейський союз після вихіду Росії з "зернової угоди", хоче збільшити сухопутний експорт українського зерна, пише Reuters.

У понеділок, 18 липня, влада РФ оголосила про припинення зернової ініціативи. Рішення Москви про вихід із зернової угоди означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування.

"Вони використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які Путін міг зробити", — додав Боррель.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що ЄС прагне відповісти на рішення РФ розширенням наземних маршрутів експорту українського зерна. Мова йде про так звані "смуги солідарності", а також постачання автомобільним та залізничним транспортом через сусідів України з ЄС та Молдову.

"Є й інші шляхи вивезення зерна з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть політику перешкоджання експорту зерна та добрив з України, нам доведеться шукати інші шляхи для вивезення зерна", — сказав політик.

Лео Варадкар вважає, що те, що зробила Росія є неправильним кроком. Це вплине не лише на людей в Україні, а й на людей у найбідніших частинах світу.

Російська Федерація зірвала "зернову угоду"

17 липня речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив про зупинку дії Чорноморської зернової ініціативи. Про своє рішення Москва офіційно проінформувала Україну, Туреччину та секретаріат ООН. Кремль пояснив свої дії нібито невиконанням її вимог.

Останнім часом Росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.

До нападу Росії у лютому 2022 року близько трьох чвертей українського виробництва зерна експортувалося до Європи, Китаю та Африки, при цьому переважна більшість зернових та олійних культур проходила через чорноморські порти України.

Нагадаємо, 16 липня останнє судно, яке йшло в межах укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, вийшло з Одеського порту.

Раніше, 18 травня, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що "зернова угода" не передбачає виконання вимог РФ. За словами дипломата, з питань, ініційованих Москвою, зараз точаться дискусії. Зернова угода підписувалася ООН із Росією саме у такому форматі.