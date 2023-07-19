"Перемога — єдиний вихід": командир ЗСУ розповів, про головну проблему для контрнаступу

Командир ЗСУ розповів журналістам, що головною проблемою для Сил оборони є "небо". ЗС РФ можуть переглядати поле бою з повітря.

Захід припустився помилки, надавши Україні танки та бронетранспортери, але не надавши в достатній кількості засоби ППО та винищувачі. Про це заявив український військовий командир сказав Юрій Ульшин із позивним "Грек" журналістам The Wall Street Journal.

За його словами, це як подарувати "велосипед без педалей". Він зазначив, що під Бахмутом російські розвідувальні безпілотники "Орлан" становлять постійну загрозу.

Повідомляється, що в похмуру погоду БПЛА літає досить низько, а тому його можна збити. Однак при чистому небі — ймовірність вразити дрон сильно зменшується, а тому українські воїни бережуть ПЗРК для більш небезпечних цілей.

"Наша проблема скрізь — це небо", — сказав "Грек".

Він сказав, що росіяни можуть бачити поле битви з висоти.

Із журналістами також поспілкувався капітан Анатолій Харченко. Він сказав, що його розвідувальна рота навчається, як методично просуватися пішки від одного ряду дерев до іншого. Завдання полягає в тому, щоб не підірватися на міні.

"Перемога не просто важлива, це єдиний вихід, інакше ми всі загинемо", — сказав Харченко.

За його словами, зараз Сили оборони промацують слабкості в обороні ЗС РФ, щоб потім задіяти основні сили.

Видання пише, що більшість українських бригад, навчених і оснащених Заходом, залишаються в резерві. Офіцери прагнуть зберегти цінне західне обладнання, від танків до переносних ПЗРК Stinger.

Нагадаємо, що генерал США Марк Міллі також говорив, що Захід навчив уже 63 тисячі бійців ЗСУ. При цьому наголосив, що війна, яка відбувається зараз, це "не спринт, а марафон". Також він перерахував, яке спорядження незабаром надійде на поле бою: компоненти для системи ППО NASAMS, нові пускові установки Patriot, танки Leopard, БМП Marder, високоточні ракети SCALP і 20 тис. снарядів.