Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони використовують маленькі групи, щоб просуватися вперед, — WP

За словами аналітиків, тактика України може мінімізувати втрати, але вона пов'язана з компромісами. Так, просування розвиватиметься повільніше.

Українські командири почали використовувати малопомітні невеликі групи, які складаються з 15-50 осіб. Про це заявила пані-аналітик з американського Інституту вивчення війни Катерина Степаненко, пише The Washington Post.

Повідомляється, що деякі з членів таких груп — це сапери, які виводять з ладу ворожі міни. Інші стежать за небом, щоб збивати російські вертольоти.

Крім того, Роб Лі, колишній офіцер морської піхоти, який нині працює в Дослідницькому інституті зовнішньої політики, сказав, що тактика України може мінімізувати втрати, але вона пов'язана з компромісами. Так, просування розвиватиметься повільніше.

За словами аналітиків, у російських сил було кілька місяців, щоб встановити міни, вирити окопи і розмістити протитанкові підрозділи та почати використовувати безпілотники, які сповільнили просування України.

Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков журналістам, командування має уникати втрат серед живої сили. Особливо в тій ситуації, коли не вистачає авіації.

"Ми не можемо використовувати тактику м'ясорубки, як це роблять росіяни. Для нас найдорожче — це життя і здоров'я наших солдатів. Тому наше завдання — досягати успіхів на фронті, захищаючи людські життя", — сказав Резніков.

За словами журналістів, Україна під час контрнаступу ЗСУ задіяла лише 4 із 12 підготовлених бригад.

Зазначимо, що, як говорив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, Україна ще не використала всю бойову міць у контрнаступі ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються повільно через мінні поля. Командування береже життя військовослужбовців, а тому уповільнення — це нормально.

Крім того, командир ЗСУ розповів, про головну проблему для контрнаступу. За його словами, головною проблемою для Сил оборони є "небо". ЗС РФ можуть переглядати поле бою з повітря.