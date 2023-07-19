Вибухи на Півдні: росіяни атакували Україну ракетами "Калібр", Х-22 і дронами Shahed (відео)

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ЗС РФ запустили в бік українських міст дрони-камікадзе Shahed і ракети Калібр і Х-22.

У ніч на 19 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе і ракетами. Так, про запуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря повідомили Повітряні сили ЗСУ ще о 00:56 у Telegram.

Також о 01:10 повідомлялося про політ 4-х Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) і 4 Ту-22м3 уздовж східного кордону. Ці літаки можуть запускати крилаті ракети.

Потім Повітряні сили повідомили про повторні пуски приблизно через годину.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер попросив місцевих жителів не покидати притулок.

"Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не підходьте до вікон, не знімайте і не викладайте роботу сил ППО!" — написав він.

Потім у мережі почали з'являтися відео з окупованого Севастополя. На них місцеві жителі зафіксували, як ЗС РФ запускають ракети в бік українського півдня.

Кореспондент Фокуса також повідомив про звуки вибухів в Одесі. В області працювали сили ППО. На одному з роликів також можна почути ворожий дрон-камікадзе. Зазначимо, що Повітряні сили також повідомляли про загрозу з боку російських БПЛА для Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Голова Одеської ОВА оголосив про скасування повітряної тривоги о 03:21. Він пообіцяв поділитися деталями обстрілу пізніше.

Нагадаємо, що 18 липня росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області. У місцевій прокуратурі заявили, що внаслідок обстрілу ЗС РФ поранення дістали 5 осіб, серед яких однорічний хлопчик.