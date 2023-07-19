Бої під Бахмутом: Сили оборони вибили росіян біля Оріхово-Василівки, — Генштаб
Зі свого боку противник чинить потужний опір і вводить у бій нові резерви, зазнаючи великих втрат.
Сили оборони внаслідок наступальних операцій зуміли зайняти позиції на Бахмутському напрямку. Зокрема російські війська були вибиті в районі населеного пункту Оріхово-Василівки, повідомив 19 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
За його словами, українські бійці ведуть наступ північніше і південніше Бахмута і досягають на флангах часткових успіхів, закріплюючись на досягнутих рубежах.
"Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", — сказав речник.
Водночас, зазначив Ковальов, противник чинить потужний опір, кидаючи в бій на цьому напрямку нові резерви, але зазнає великих втрат.
Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчень війни, українські війська на флангах Бахмутського напрямку зайняли всі ключові висоти, що дає змогу здійснювати вогневий контроль і продовжити рух уперед. Повідомлялося, що підрозділи Сил оборони просунулися на захід від населеного пункту Ягідне.
Також американські аналітики повідомили про ситуацію на південному фронті. У черговому звіті було сказано, що на Запорізькому напрямку в полон до ЗСУ здаються цілі штурмові групи росіян чисельністю до взводу — даються взнаки проблеми з ротацією військ, яку озвучував опальний російський генерал Іван Попов.