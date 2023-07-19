"Особиста справа": що мотивує бійців з окупованих територій йти в бій, – NYT

Бійців ЗСУ мотивує рідна земля та рідня, яка залишилась в окупації. А також бажання помститись зрадникам, які перейшли на бік РФ.

Українські військові проводять наступальні дії одразу на декількох напрямках, щоб вбити клин на півдні країни. Особливо корисними в таких ситуаціях є бійці, які родом з тимчасово захоплених територій. Про це повідомляє The New York Times.

У репортажі журналісти розповідають про українського рядового Євгена, який родом з Бердянська. Для нього війна є особистою справою, бо він хоче повернути свій дім.

"Більше за все сумую за морем", — каже Євген у Таврійському.

Ті, кого вигнала з рідного міста окупація, мають особливу мотивацію, пишуть автори. Бійці родом з сіл і міст захоплених регіонів знають місцевість, що допомагає в орієнтації на місцевості. Заступник командира 36-ї бригади морської піхоти полковник Дмитро каже, що його родина досі перебуває під окупацією в Херсонській області. Його мотивація проста — побачити рідню.

Мотивує військових рідна земля та сум за рідними

В інтерв’ю солдати, чиї будинки знаходяться в окупації сказали, що готові пішки повернутися до міст, з яких вони колись були вимушені піти. Але цього розу вони будуть в формі та зі зброєю в руках.

"Якщо мені знадобиться п’ять років, щоб побачити свій дім, то добре, я нікуди не поспішаю. Я тут відчуваю енергетику землі і знаю кожен кущик на цій ділянці. Я можу приймати рішення швидше, бо знаю всі річки довкола: які влітку пересихають, а які — ні", – сказав Євген. Він знаходиться близько в 160 км від рідного дому.

Деякі військові кажуть про помсту зрадникам, які виступили на боці РФ у війні.

Також журналісти розповіли історію хірурга з Маріуполя. 43-річний Леонід щодня допомагав пораненим у лікарні допоки її не обстріляли окупанти. Тоді хірург вийшов з окупованого міста у білому халаті, який було заплямовано кровʼю. Коли він був вже на вільній території, то долучився у лави 36-ї бригади морської піхоти.

"Я завжди уявляю, що буду їхати в Маріуполь у формі і зі зброєю. Моя родина побачить, що я боровся за них весь цей час", — пояснює свою мотивацію Леонід.

Нагадаємо, 17 липня ЗМІ писали, чому ЗСУ змінили підхід до наступу у Донецькій області після невдалих епізодів тактики "шоку".

19 липня бійці 3-ї ОШБр показали штурмові дії під Бахмутом.