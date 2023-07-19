"Київ повинен визначити кінець війни": у розвідці Британії оцінили шанси України на перемогу

За словами голови МІ-6 Річарда Мура, у Росії мало шансів на відновлення темпу. Він також вказав на те, що Україна за місяць звільнила більше території, ніж росіянам вдалося захопити за рік.

Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур "оптимістично налаштований" на те, що Україна переможе Російську Федерацію у війні. Про це повідомили в CNN 19 липня.

"Україна звільнила більше території за місяць, ніж росіянам вдалося захопити за рік", — заявив голова британської розвідки.

Річард Мур зазначив, Росія втратила імпульс на полі бою, тому існує мало шансів на те, що російські сили відновлять свій темп.

Лідер розвідувального відомства Великобританії також переконаний, що саме Київ повинен "визначити" кінець війни, адже за його словами, "більшість конфліктів закінчуються переговорами".

Нагадаємо, що 18 липня український військовий командир Юрій Ульшин із позивним "Грек" зазначив, що "небо" є головною проблемою для ЗСУ. За його словами, Захід надав Україні танки та бронетранспортери, але не надав в достатній кількості засоби ППО та винищувачі.

Зі свого боку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 18 липня заявив, що контрнаступ ЗСУ сповільнився, проте він не є провальним, адже є різниця між війною на папері та війною в реальності.

За даними американського Інституту вивчення війни від 18 липня, українські командири почали використовувати малопомітні невеликі групи, які складаються з 15-50 осіб. Деякі з членів таких груп — це сапери, які виводять з ладу ворожі міни.