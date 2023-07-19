Вимагав хабар у бійця з передової: на Вінниччині "на гарячому" затримали командира роти (фото)

За словами правоохоронців, командир роти вимагав гроші з бійця, який перебував на передовій. При цьому хабар довелося нести дружині бійця.

ДБР затримало командира роти у момент отримання частини хабаря, який він вимагав з сержанта ЗСУ. "Підстава" для вимагання хабаря — нібито недостача військового спорядження. Про деталі події розповіла пресслужба відомства.

Слідчі з'ясували, що командир роти заявив бійцю: його бронежилети нібито не містять кількох складових частин. За це військовий мав би відповісти — зокрема, призначать службову перевірку та повідомлять керівництво.

Щоб "зам'яти" недостачу, чоловік отримав пропозицію — має сплатити командиру роти 56 тис. грн, а він натомість "закриє очі" на некомплект.

Сержант на момент вимагання перебував на передовій, зазначили правоохоронці. Тому за справу довелось взятись дружині: жінка вручила хабарнику частину суми, яку він вимагав.

Командир роти очікував решту грошей, але у момент отримання конверта з незаконним "траншем" його й затримали "на гарячому".

Пресслужба опублікувала світлину процесу затримання. На світлині видно, як група, можливо, правоохоронців оточили кремезного чоловіка з військовою зачіскою.

ДБР затримала командира рота на Вінниччині, якого підозрює в хабарництві

Фігурант отримав підозру з ч. 3 ст. 368 кримінального кодексу — вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо суд визнає його вину, то може відправити до тюрми на термін від 5 до 10 років.

Нагадуємо, 18 липня ДБР викрили двох посадовців на Рівненщині: видали 1,2 млн грн 29 військовим, які перебували в тилу і не мали права на бойові виплати. Ідеться про двох заступників командира, які самовільно оформили доплати й премії.

Кількома днями раніше — 12 липня — на Рівненщині пролунав вибух, від якого постраждало шестеро військових, з них двоє — загинуло. Про деталі інциденту правоохоронці не розповіли через "питання безпеки".