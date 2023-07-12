Трагедія на Рівненщині: через детонацію вибухового пристрою загинуло двоє військових, — ДБР

За словами представниці відомства, всього постраждали шестеро військових. Деталі інциденту вона розповісти не може, тому що йдеться про "питання безпеки".

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Неподалік від Рівного стався вибух, від якого постраждали шестеро військовослужбовців. З них двоє — загинуло. Про подію розповіло видання "Суспільне.Новини".

Про деталі події розповіла Катерина Герасімук, речниця Територіального управління ДБР у Хмельницькій області. За словами речниці, вибух стався біля села Заболоття Вараського району Рівненської області.

Причина вибуху — детонація снаряда, стверджує Герасімук. Двоє людей загинуло, четверо — у лікарні з пораненнями різного ступеню складності.

Правоохоронці почали досудове розслідування: "Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту, проводяться невідкладні слідчі дії", — заявила речниця.

Наразі припускають, що ідеться про правопорушення за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу — порушення правил поводження зі зброєю, що стало причиною загибелі людей.

Інших подробиць події речниця не повідомила: пояснила, що це робиться "з міркувань безпеки".

Зазначимо, село Заболоття розташоване біля північно-західної межі Рівненської області. За кілометр від населеного пункту — Рівненська АЕС.

Село Заболоття - за кілька кілометрів від Рівненської АЕС

Що ж до правопорушення, про яке згадала речниця Герасімук, то винуватця можуть покарати тюремним ув'язненням на термін від 3 до 15 років.

Нагадуємо, вдень 12 липня у Запоріжжі біля одного з міських парків пролунав вибух, внаслідок якого постраждало шестеро осіб. ЗМІ повідомили, що серед постраждалих — діти віком від 1 до 17 років.

Між тим кілька днів тому стався інцидент у Києві: повідомили про вибухи у Шевченківському районному суді. Пізніше стало відомо, що винуватець події — Ігор Гуменюк. Чоловік прибув на судове розслідування у справі теракту під Верховною Радою, який стався у 2015 році.