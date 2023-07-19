Хто убив "Ташкента": бійці бригади "Едельвейс" показали кадри ліквідації комбрига (відео)

Кадри, опубліковані українськими бійцями, показують момент удару БПЛА-камікадзе по машині, в якій, припускають, переміщувався російський комбриг Денис Іванов.

Бійці 10-ої ОГШБр ЗСУ "Едельвейс" показали удар дрона-камікадзе по машині, в якій, стверджують, переміщувався російський комбриг Денис Іванов з позивним "Ташкент". Відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Відео триває майже дві хвилини, але більша частина запису — розповідь про діяльність бойовика під час війни в Україні: про те, як він розробляв плани атаки на позиції ЗСУ, про нагороди, які отримував від російського командування.

Головні кадри починаються у момент 01:18 — саме тоді з'являється відео, яке знімав дрон-камікадзе бригади "Едельвейс". Хоч якість запису не надто висока, помітно, що дрон переслідує автівку, яка прямує кудись між деревами. За кілька секунд зображення згасає — схоже, відбувається влучання дрона в ціль.

Автівка, в якій, припускають, перебував комбриг "Ташкент"

Автори допису, який також опублікували на сторінці Facebook Сухопутних військ ЗСУ, поставили питання, яке не вимагає відповіді: "Хто вбив Ташкента?".

Зазначимо, про ліквідацію Дениса Іванова "Ташкента" стало відомо зранку 19 липня. Інформацію підтвердили російські ЗМІ.

Денис Іванов — командир 2-ої бригади військ т.н. "ЛНР", яку пізніше перейменувала на 123-ю бригаду ЗС РФ. На порталі "Миротворець" вказано, що вірогідне місце загибелі — неподалік від н.п. Сватове на Луганщині.

Згідно з вечірнім звітом Генштабу ЗСУ за 19 липня на Луганщині ЗС РФ намагаються атакувати у напрямку Куп'янська на Харківщині та Лиману на Донеччині. Сватове — на півдорозі між двома ділянками, де російські війська активізували бойові дії.

Ситуація на лінії фронту біля Сватового на Луганщині

Нагадуємо, 19 липня ЗСУ показали приклад успішного відпрацювання по схованці російської БМД біля Діброви на Луганщині. При цьому бронемашина, яка ховалась між деревами, спершу задимілась, а потім згоріла вщент.

Того ж дня Інститут вивчення війни відзначив успіхи Сил оборони на Бахмутському відтинку фронту. Зокрема, помітили просування на північний захід від міста — біля Ягідного ворога відкинули на 5 км.